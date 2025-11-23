ETV Bharat / state

सांवलिया सेठ को चढ़ाई ढाई किलो चांदी और 250 ग्राम सोने की बंदनवार, जानिए वजह

मनोकामना पूरी होने पर धनेत कला निवासी भक्त ने भगवान के द्वार पर चढ़ाई बंदनवार.

Bandanwar and devotees at Sanwaliyaji Temple
सांवलियाजी मंदिर में बांदनवार और भक्त (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 23, 2025 at 6:58 PM IST

चित्तौड़गढ़: भगवान श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में भक्त अपने आराध्य को बिजनेस पार्टनर तो बनाते ही हैं, मनोकामनाएं पूरी होने पर सोने और चांदी से बनी भेंट भी चढ़ाते हैं. एक भक्त ने मनोकामना पूरी होने पर सोने से बनी बंदनवार चढ़ाई है. भगवान सांवलियाजी मंदिर में गर्भगृह के बाहर रविवार को बंदनवार लगाई. चांदी की बांदनवार ढाई किलो वजनी है, जिस पर 250 ग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है.

चित्तौड़गढ़ के निकट धनेत कला निवासी भारत जोशी ने मंडफिया स्थित श्री सांवलियाजी मंदिर में यह बंदनवार चढ़ाई. जोशी अपने मित्र के साथ रविवार को मंदिर पहुंचे. यहां राजभोग आरती के बाद भगवान सांवलियाजी मंदिर में गर्भगृह के बाहर बंदनवार लगाई. इससे पहले मंदिर के भेंट कक्ष में सूचना देकर रसीद कटवाई गई. मंदिर में पहले गर्भगृह के यहां बंदनवार लगी थी, लेकिन सोने की नहीं थी.

जोशी ने कहा कि सांवलिया सेठ ने मनोकामना पूरी की है. हर माह भगवान सांवलिया सेठ मंदिर के खोले जाने वाले भंडार ने करोड़ों रुपए की नकदी के अलावा सोने एवं चांदी के आभूषण निकलते हैं. भक्त भगवान को बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं और अपनी कमाई में हिस्सा देते हैं. भक्त अपने मुनाफे से नकद चढ़ावा भगवान को चढ़ाते हैं. इतना ही नहीं मनोकामनाएं पूरी होने पर भक्त कई तरह की वस्तुएं भी चढ़ाते हैं. ऐसे ही मनोकामना पूरी होने पर भक्त जोशी ने रविवार को बांदनवार चढ़ाई.

