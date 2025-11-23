ETV Bharat / state

सांवलिया सेठ को चढ़ाई ढाई किलो चांदी और 250 ग्राम सोने की बंदनवार, जानिए वजह

चित्तौड़गढ़: भगवान श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में भक्त अपने आराध्य को बिजनेस पार्टनर तो बनाते ही हैं, मनोकामनाएं पूरी होने पर सोने और चांदी से बनी भेंट भी चढ़ाते हैं. एक भक्त ने मनोकामना पूरी होने पर सोने से बनी बंदनवार चढ़ाई है. भगवान सांवलियाजी मंदिर में गर्भगृह के बाहर रविवार को बंदनवार लगाई. चांदी की बांदनवार ढाई किलो वजनी है, जिस पर 250 ग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है.

चित्तौड़गढ़ के निकट धनेत कला निवासी भारत जोशी ने मंडफिया स्थित श्री सांवलियाजी मंदिर में यह बंदनवार चढ़ाई. जोशी अपने मित्र के साथ रविवार को मंदिर पहुंचे. यहां राजभोग आरती के बाद भगवान सांवलियाजी मंदिर में गर्भगृह के बाहर बंदनवार लगाई. इससे पहले मंदिर के भेंट कक्ष में सूचना देकर रसीद कटवाई गई. मंदिर में पहले गर्भगृह के यहां बंदनवार लगी थी, लेकिन सोने की नहीं थी.