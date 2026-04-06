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गुजरात का दिलवाला भक्त, बाबा महाकाल को चढ़ाए 30 किलो चांदी के आभूषण

उज्जैन: बाबा महाकाल के दरबार में रोजाना लाखों की संख्या में श्रदालु आते हैं. भक्त अपनी श्रद्धा से बाबा के दरबार में दान भी करते है. कोई दान पेटी में चढ़ावा चढ़ाता है तो कोई कार्यालय में जमा करवाता है. चढ़ावे में नगद के साथ ही सोने-चांदी के आभूषण सहित कई तरह का दान शामिल होता है. ऐसे ही सोमवार को गुजरात से आए बाबा के एक भक्त ने उनके दर पर लगभग 30 किलो चांदी का चढ़ावा चढ़ाया.

महाकाल मंदिर में चांदी का इतना बड़ा दान एक साथ पहली बार

श्री महाकालेश्वर भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए अहमदाबाद गुजरात से आए भक्त महेश भाई भगवान दास ठाकुर ने बाबा महाकाल को चांदी की सामग्री भेंट की है. दानस्वरूप प्राप्त इन सामग्रियों में चांदी की पगड़ी, गंगाजली युक्त मुकुट, नागफन जड़ित मुकुट, सूर्यकिरण जड़ित मुकुट, चंद्रमा लगा मुकुट, चांदी की मुण्डमाला, कुण्डल, कटोरा, धूपिया, गरुड़, डमरू घंटी, रुद्राक्ष माला, त्रिपुण्ड, चँवर, चन्द्रमा, नेत्र आदि विशेष रजत श्रृंगार सामग्री शामिल है. सभी सामग्रियों का कुल वजन 29 किलो 941 ग्राम है. महाकाल मंदिर में चांदी का इतना बड़ा दान एक साथ पहली बार आया है. दान राशियों का रिकॉर्ड प्रति वर्ष महाकाल मंदिर में बनता है.