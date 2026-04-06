गुजरात का दिलवाला भक्त, बाबा महाकाल को चढ़ाए 30 किलो चांदी के आभूषण
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हॉल में दानदाता के साथ मंदिर के पुजारियों ने दान की गई सामग्री का मंत्रोच्चार के साथ किया पूजन. उप-प्रशासक द्वारा दानदाता का किया गया सम्मान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 9:34 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 11:01 PM IST
उज्जैन: बाबा महाकाल के दरबार में रोजाना लाखों की संख्या में श्रदालु आते हैं. भक्त अपनी श्रद्धा से बाबा के दरबार में दान भी करते है. कोई दान पेटी में चढ़ावा चढ़ाता है तो कोई कार्यालय में जमा करवाता है. चढ़ावे में नगद के साथ ही सोने-चांदी के आभूषण सहित कई तरह का दान शामिल होता है. ऐसे ही सोमवार को गुजरात से आए बाबा के एक भक्त ने उनके दर पर लगभग 30 किलो चांदी का चढ़ावा चढ़ाया.
महाकाल मंदिर में चांदी का इतना बड़ा दान एक साथ पहली बार
श्री महाकालेश्वर भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए अहमदाबाद गुजरात से आए भक्त महेश भाई भगवान दास ठाकुर ने बाबा महाकाल को चांदी की सामग्री भेंट की है. दानस्वरूप प्राप्त इन सामग्रियों में चांदी की पगड़ी, गंगाजली युक्त मुकुट, नागफन जड़ित मुकुट, सूर्यकिरण जड़ित मुकुट, चंद्रमा लगा मुकुट, चांदी की मुण्डमाला, कुण्डल, कटोरा, धूपिया, गरुड़, डमरू घंटी, रुद्राक्ष माला, त्रिपुण्ड, चँवर, चन्द्रमा, नेत्र आदि विशेष रजत श्रृंगार सामग्री शामिल है. सभी सामग्रियों का कुल वजन 29 किलो 941 ग्राम है. महाकाल मंदिर में चांदी का इतना बड़ा दान एक साथ पहली बार आया है. दान राशियों का रिकॉर्ड प्रति वर्ष महाकाल मंदिर में बनता है.
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दान की सामग्री को देखने के लिए लगी श्रदालु की भीड़
जब दानदाता दान लेकर मंदिर में आए और नंदी हॉल में पहुँचे तो श्रदालु चांदी की इतनी वस्तुएं देखकर दंग रह गए. नंदी हॉल में दानदाता के साथ मंदिर के पुजारियों ने दान की गई सामग्री का मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया. बाद में दान को कोठार शाखा में जमा करवाया गया व दानदाता को विधिवत इसकी रसीद दी गई. इस पुनीत कार्य के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप-प्रशासक एसएन सोनी द्वारा दानदाता का स्वागत एवं सम्मान किया गया.
भर्तृहरि गुफा के गादिपति ने महाकाल मंदिर को दान में दिया ड्रोन
भर्तृहरि गुफा उज्जैन के पीर योगी रामनाथ महाराज द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक नए ड्रोन कैमरा दान किया गया. मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष फ़लवाडिया द्वारा पीर योगी रामनाथ जी महाराज का स्वागत एवं सम्मान किया गया.