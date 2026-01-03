ETV Bharat / state

हरिद्वार में गंगा आरती के दौरान श्रद्धालु की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में तोड़ा दम

हरिद्वार: हरकी पैड़ी पर गंगा आरती के दौरान गुजरात के एक श्रद्धालु की अचानक तबीयत खराब हो गई. श्रद्धालु बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा तो मौके पर अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलते ही हरकी पैड़ी चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अचेत अवस्था में पड़े श्रद्धालु को जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान श्रद्धालु ने दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान जगदीश भाई गोकाणी के रूप में हुई है, जो गुजरात के सोमनाथ स्थित बेरावल के रहने वाला है. जगदीश भाई अपने परिजनों के साथ गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आए थे, लेकिन अचानक उनका निधन हो गया. श्रद्धालु के निदन के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर बीते शुक्रवार शाम को सायंकालीन गंगा आरती हो रही थी. रोजाना की तरह हरकी पैड़ी पर काफी भीड़ जमा थी, तभी अचानक गंगा आरती के के दौरान गुजरात से आए एक श्रद्धालु अचेत होकर गिर पड़ा. अचानक से तबीयत बिगड़ने पर मौके पर मौजूद श्रद्धालु व परिजनों में अफरा तफरी मच गई. परिजनों को कुछ पता नहीं चल रहा था कि इस विकट परिस्थिति में क्या किया जाए. इस बीच किसी ने हरकी पैड़ी चौकी पुलिस को एक श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने की सूचना दी.

सूचना मिलते ही हरकी पैड़ी पुलिस चौकी प्रभारी संजीत कंडारी अपनी पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और श्रद्धालु को तुरंत हाथों में उठाकर हरकी पैड़ी से बाहर आए. हरकी पैड़ी चौकी के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठाकर उन्हें तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया. अस्पताल में श्रद्धालु को आवश्यक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई, लेकिन इलाज के दौरान श्रद्धालु जगदीश भाई ने दम तोड़ दिया.