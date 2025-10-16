मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु की मौत; दर्शन करके निकलते समय गिरे फिर उठे ही नहीं
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया वृंदावन श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालु की मौत हो गई.
मथुरा: श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु की अचानक मौत हो गई. बुधवार शाम हुई घटना के बाद मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया. श्रद्धालु को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मेरठ से आए श्रद्धालु के गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.
बुधवार देर शाम मेरठ से आए श्रद्धालु कृपाल सिंह (52) बांके बिहारी के दर्शन करके गेट नंबर 1 से निकल रहे थे. तभी अचानक चक्कर खाकर गिर गए. आनन फानन में श्रद्धालु को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. मृतक के परिजन शव को अपने साथ मेरठ ले गए.
मंदिर में गेट पर गिरने का सीसीटीवी: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए हैं. इसी के मद्देनजर मंदिर में प्रवेश करने के लिए गेट नंबर 3 और निकासी के लिए गेट नंबर 1 पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं.
घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. बुधवार को श्रद्धालु के गिरने का वीडियो मंदिर की तरफ से जारी किया गया. इसमें श्रद्धालु निकासी गेट की तरफ जा रहा है और अचानक गिर पड़ा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया वृंदावन श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर में मेरठ से दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालु कृपाल सिंह की मौत हो गई है. दर्शन करने के बाद वापस निकल रहे थे, तभी गेट नंबर एक निकासी के पास संभवतः हृदय गति रूकने से उनकी मौत हो गई.
परिजनों ने बताया कि कृपाल सिंह को सांस की दिक्कत थी. इसी कारण काफी दिनों से परेशान थे. एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ है, कि श्रद्धालु के साथ किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई थी.
