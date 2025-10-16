ETV Bharat / state

मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु की मौत; दर्शन करके निकलते समय गिरे फिर उठे ही नहीं

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया वृंदावन श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालु की मौत हो गई.

मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु की मौत.
मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 7:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु की अचानक मौत हो गई. बुधवार शाम हुई घटना के बाद मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया. श्रद्धालु को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मेरठ से आए श्रद्धालु के गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

बुधवार देर शाम मेरठ से आए श्रद्धालु कृपाल सिंह (52) बांके बिहारी के दर्शन करके गेट नंबर 1 से निकल रहे थे. तभी अचानक चक्कर खाकर गिर गए. आनन फानन में श्रद्धालु को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. मृतक के परिजन शव को अपने साथ मेरठ ले गए.

मंदिर में गेट पर गिरने का सीसीटीवी: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए हैं. इसी के मद्देनजर मंदिर में प्रवेश करने के लिए गेट नंबर 3 और निकासी के लिए गेट नंबर 1 पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं.

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. बुधवार को श्रद्धालु के गिरने का वीडियो मंदिर की तरफ से जारी किया गया. इसमें श्रद्धालु निकासी गेट की तरफ जा रहा है और अचानक गिर पड़ा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया वृंदावन श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर में मेरठ से दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालु कृपाल सिंह की मौत हो गई है. दर्शन करने के बाद वापस निकल रहे थे, तभी गेट नंबर एक निकासी के पास संभवतः हृदय गति रूकने से उनकी मौत हो गई.

परिजनों ने बताया कि कृपाल सिंह को सांस की दिक्कत थी. इसी कारण काफी दिनों से परेशान थे. एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ है, कि श्रद्धालु के साथ किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई थी.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर सीएमओ ने की थी बिलों के पेमेंट में धांधली, डिप्टी सीएम ने 4.35 लाख की रिकवरी का आदेश दिया

TAGGED:

BANKE BIHARI TEMPLE DEVOTEE DEATH
DEVOTEE DIES AT BANKE BIHARI TEMPLE
BANKE BIHARI TEMPLE IN MATHURA
बांके बिहारी मंदिर श्रद्धालु की मौत
MATHURA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.