ब्रज 84 कोस परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ी, उपचार के दौरान मौत
यूपी के बरेली मृतक से था, जो एक दल के साथ आया था. घटना के बाद दल बिना परिक्रमा किए लौट गया.
Published : May 22, 2026 at 1:23 PM IST
भरतपुर: ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा पर आए श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी श्रद्धालु दल के साथ पहली बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने आए थे. शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.
परिजन योगेश ने बताया कि कृष्ण कुमार अपने साथियों के साथ ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा कर रहे थे. परिक्रमा के दौरान डीग जिले के नौनेरा गांव के पास अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और बेहोश होकर गिर पड़े. साथ में मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत कामां अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर कर दिया. इसके बाद भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.
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अचानक बिगड़ी तबीयत: जुरहरा थाने के एएसआई गंगाधर ने बताया कि मृतक कृष्ण कुमार बरेली से आए थे. ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा कर रहे थे. नौनेरा गांव के पास अचानक तबीयत खराब हो गई थी. पहले कामां अस्पताल में भर्ती कराया और बाद में भरतपुर रेफर किया. आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया. शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.
तीर्थ यात्राओं के शौकीन थे: परिजन योगेश ने बताया कि कृष्ण कुमार को तीर्थ यात्राओं का काफी शौक था. वे लगभग हर साल किसी न किसी धार्मिक यात्रा पर जाते थे. इस बार वे पहली बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने आए थे. योगेश ने बताया कि उनके साथ 13 से 14 लोगों का जत्था आया था. उन्होंने कहा कि परिवार को घटना की जानकारी अस्पताल से फोन आने पर मिली. डॉक्टरों ने बताया था कि कृष्ण कुमार बेहोशी की हालत में भर्ती हुए और बोल नहीं पा रहे थे. उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.
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बिना परिक्रमा लौटा दल: इधर, घटना के बाद परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं और परिजनों में शोक का माहौल है. घटना के बाद पूरा दल बिना परिक्रमा लगाए वापस लौट गया. ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. कई दिन पैदल यात्रा करते हैं.
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