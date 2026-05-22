ETV Bharat / state

ब्रज 84 कोस परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ी, उपचार के दौरान मौत

यूपी के बरेली मृतक से था, जो एक दल के साथ आया था. घटना के बाद दल बिना परिक्रमा किए लौट गया.

deceased, Krishna Kumar, a resident of Bareilly
बरेली निवासी मृतक कृष्ण कुमार (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा पर आए श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी श्रद्धालु दल के साथ पहली बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने आए थे. शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

परिजन योगेश ने बताया कि कृष्ण कुमार अपने साथियों के साथ ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा कर रहे थे. परिक्रमा के दौरान डीग जिले के नौनेरा गांव के पास अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और बेहोश होकर गिर पड़े. साथ में मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत कामां अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर कर दिया. इसके बाद भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

पढ़ें:डीग-भरतपुर: अधिक मास में शुरू हुई ब्रज 84 कोसी परिक्रमा, हजारों श्रद्धालु होंगे शामिल

अचानक बिगड़ी तबीयत: जुरहरा थाने के एएसआई गंगाधर ने बताया कि मृतक कृष्ण कुमार बरेली से आए थे. ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा कर रहे थे. नौनेरा गांव के पास अचानक तबीयत खराब हो गई थी. पहले कामां अस्पताल में भर्ती कराया और बाद में भरतपुर रेफर किया. आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया. शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

तीर्थ यात्राओं के शौकीन थे: परिजन योगेश ने बताया कि कृष्ण कुमार को तीर्थ यात्राओं का काफी शौक था. वे लगभग हर साल किसी न किसी धार्मिक यात्रा पर जाते थे. इस बार वे पहली बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने आए थे. योगेश ने बताया कि उनके साथ 13 से 14 लोगों का जत्था आया था. उन्होंने कहा कि परिवार को घटना की जानकारी अस्पताल से फोन आने पर मिली. डॉक्टरों ने बताया था कि कृष्ण कुमार बेहोशी की हालत में भर्ती हुए और बोल नहीं पा रहे थे. उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

पढ़ें:ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा: दिव्यता से भरी 268 किमी की यात्रा, जहां श्रीकृष्ण ने प्रकट किए चारधाम

बिना परिक्रमा लौटा दल: इधर, घटना के बाद परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं और परिजनों में शोक का माहौल है. घटना के बाद पूरा दल बिना परिक्रमा लगाए वापस लौट गया. ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. कई दिन पैदल यात्रा करते हैं.

पढ़ें:84 कोसीय परिक्रमा का है विशेष महत्व, भगवान श्री कृष्ण ने यहीं प्रकट किया था चारों धाम

TAGGED:

BRAJ 84 KOS PARIKRAMA
PASSES AWAY DURING TREATMENT
TEAM RETURNS WITHOUT PARIKRAMA
HEALTH DETERIORATES SUDDENLY
UP DEVOTEE DIES IN DEEG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.