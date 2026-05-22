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ब्रज 84 कोस परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ी, उपचार के दौरान मौत

भरतपुर: ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा पर आए श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी श्रद्धालु दल के साथ पहली बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने आए थे. शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

परिजन योगेश ने बताया कि कृष्ण कुमार अपने साथियों के साथ ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा कर रहे थे. परिक्रमा के दौरान डीग जिले के नौनेरा गांव के पास अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और बेहोश होकर गिर पड़े. साथ में मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत कामां अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर कर दिया. इसके बाद भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

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अचानक बिगड़ी तबीयत: जुरहरा थाने के एएसआई गंगाधर ने बताया कि मृतक कृष्ण कुमार बरेली से आए थे. ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा कर रहे थे. नौनेरा गांव के पास अचानक तबीयत खराब हो गई थी. पहले कामां अस्पताल में भर्ती कराया और बाद में भरतपुर रेफर किया. आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया. शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.