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संभल में गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु की मौत; घाट पर अचानक बिगड़ी तबीयत, जुनावई सीएचसी पहुंचाया गया

थाना प्रभारी धीरज नागर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अग्रिम जांच की जा रही है.

रामौतार (फाइल फोटो)
रामौतार (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 5:40 PM IST

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संभल : जुनावई थाना क्षेत्र स्थित साधुमणि गंगा घाट पर गंगा स्नान करने पहुंचे एक श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे गंगा नदी से बाहर निकाला. एंबुलेंस की मदद से उन्हें जुनावई सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

भतीजे ने दी जानकारी. (Video credit:)

थाना प्रभारी धीरज नागर ने बताया कि ग्राम खीरकवारी निवासी रामौतार मंगलवार को साधुमणि गंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे. गंगा स्नान के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें गंगा नदी से बाहर निकाला और तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी. एंबुलेंस की मदद से उन्हें जुनावई सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अग्रिम जांच की जा रही है.

भतीजे ओम सिंह ने बताया कि जुनावई थाना क्षेत्र स्थित साधुमणि गंगा घाट पर मंगलवार को ग्राम खीरकवारी निवासी रामौतार की अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए रामौतार को गंगा नदी से बाहर निकाला और उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस के द्वारा जुनावई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों के बताया कि मृतक के परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं. श्रद्धालु को अचानक दिल का दौरा पड़ने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी.


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