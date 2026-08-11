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संभल में गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु की मौत; घाट पर अचानक बिगड़ी तबीयत, जुनावई सीएचसी पहुंचाया गया

संभल : जुनावई थाना क्षेत्र स्थित साधुमणि गंगा घाट पर गंगा स्नान करने पहुंचे एक श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे गंगा नदी से बाहर निकाला. एंबुलेंस की मदद से उन्हें जुनावई सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

भतीजे ने दी जानकारी. (Video credit:)

थाना प्रभारी धीरज नागर ने बताया कि ग्राम खीरकवारी निवासी रामौतार मंगलवार को साधुमणि गंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे. गंगा स्नान के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें गंगा नदी से बाहर निकाला और तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी. एंबुलेंस की मदद से उन्हें जुनावई सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अग्रिम जांच की जा रही है.