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केदारनाथ यात्रा मार्ग शॉर्टकट बना काल, खाई में गिरने से एक श्रद्धालु की मौत, दूसरा गंभीर घायल

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे ने श्रद्धालुओं और प्रशासन को झकझोर कर रख दिया. केदारनाथ पैदल मार्ग पर पोल संख्या 337 से 340 के मध्य शॉर्टकट रास्ते से नीचे उतरते समय दो युवकों के पैर फिसल गया, जिससे वे गहरी खाई में जा गिरे. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को बुधवार अपराह्न 1:23 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि केदारनाथ पैदल मार्ग के उक्त क्षेत्र में दो व्यक्ति खाई में गिर गए हैं. सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और सेक्टर अधिकारी बड़ी लिनचोली, एसडीआरएफ, वाईएमएफ तथा पुलिस की टीमें तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना की गईं. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि दुर्गम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर एक घायल युवक को सुरक्षित बाहर निकालकर एमआरपी छोटी लिनचोली पहुंचाया. चिकित्सकीय परीक्षण में उसके पैर में गंभीर फ्रैक्चर पाया गया, जिसके बाद उसे बेहतर उपचार के लिए कंडी के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौरीकुंड भेजा गया.

वहीं दूसरे युवक को वाईएमएफ एवं आपदा मित्रों की टीम ने खाई से निकालकर एमआरपी भीमबली पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के शव को गौरीकुंड लाया जा रहा है, जहां से अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेजा जाएगा. घायल युवक की पहचान मोहित पुत्र ओमवीर (27 वर्ष), निवासी गोकुलपुरी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रूप में हुई है. जबकि हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान प्रियांशु शुक्ला पुत्र नरेंद्र शुक्ला (27 वर्ष), निवासी फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है.