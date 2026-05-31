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मदमहेश्वर में श्रद्धालु को दो बार आया हार्ट अटैक, एयरलिफ्ट कर बची जान

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के दुर्गम हिमालयी क्षेत्र मदमहेश्वर में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे एक गंभीर रूप से बीमार यात्री को जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की त्वरित कार्रवाई, संवेदनशीलता और बेहतर समन्वय के चलते नया जीवन मिलने की उम्मीद जगी है. प्रशासन ने समय रहते किए गए सफल एयर रेस्क्यू अभियान के माध्यम से मरीज को सुरक्षित जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग पहुंचाया. जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है.

जानकारी के अनुसार शिवा पुत्र कुलदीप सिंह (30 वर्ष) मदमहेश्वर मंदिर क्षेत्र में यात्रा के दौरान अचानक गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए. स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें दो बार हार्ट अटैक आने की सूचना प्राप्त हुई. समुद्रतल से हजारों फीट ऊंचाई पर स्थित दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का सीमित होना तथा सड़क संपर्क का अभाव मरीज की स्थिति को और अधिक चिंताजनक बना रहा. चिकित्सकीय दृष्टि से प्रत्येक मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण था और किसी भी प्रकार की देरी जानलेवा साबित हो सकती थी.

मामले की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा ने स्थिति का तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र, स्वास्थ्य विभाग, हेली सेवा संचालकों एवं अन्य संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी किए. जिलाधिकारी के निर्देशन में सभी विभागों के बीच त्वरित समन्वय स्थापित किया गया. मरीज को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने के लिए एयर रेस्क्यू की प्रक्रिया युद्धस्तर पर शुरू की गई.