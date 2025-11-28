देवनारायण मंदिर को खुलवाने पर क्या बोले बोर्ड अध्यक्ष भडाणा- जानिए ?
ओमप्रकाश ने मंत्री बेढम और स्थानीय विधायक के साथ सीएम से मुलाकात कर इस मामले को सुलझाने की बात कही.
Published : November 28, 2025 at 6:31 PM IST
भीलवाड़ा: देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा ने कहा कि वर्षों से बंद मांडल कस्बे का भगवान देवनारायण मंदिर खुलवाने के प्रयास किए जाएंगे. मंदिर खोलने के लिए मंत्री जवाहर सिंह बेढम और मांडल विधायक उदयलाल भडाणा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे. देवनारायण मंदिर खोलने को लेकर हम मांडल विधायक भडाणा के साथ हैं. निश्चित रूप से कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है. उसी के तहत समाधान किया जाता है.
देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा ने शुक्रवार को भीलवाड़ा में मीडिया से चर्चा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सनातन को बढ़ाने व सम्मान देने का काम किया जा रहा है. पहली बार राज्य में सनातन संस्कृति के केंद्र व उन सभी संस्थाओं का व्यवस्था परिवर्तन ठीक करने का काम किया जा रहा है. प्रसाद योजना के तहत देवनारायण जन्मस्थली मालासेरी को जोड़ते हुए प्रथम फेज में 48 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए. सवाईभोज में भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं. ओमप्रकाश ने कहा कि विधायक भडाणा ने जनता के बीच क्या कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि यह सनातनी सरकार है, जो भी विषय हैं, उनका समाधान होगा.
इससे पहले भाजपा कार्यालय में ओमप्रकाश के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रबुद्धजन सम्मेलन हुआ. इसमें ओमप्रकाश ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 के विकसित भारत संकल्प लेकर चल रहे हैं. यह स्वदेशी से होकर जाता है. इस संदेश को आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं. इस दौरान पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया, महापौर राकेश पाठक, विधायक लालाराम बैरवा, भाजपा अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व विधायक विट्ठलशंकर अवस्थी आदि मौजूद थे.