देवनारायण मंदिर को खुलवाने पर क्या बोले बोर्ड अध्यक्ष भडाणा- जानिए ?

भीलवाड़ा: देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा ने कहा कि वर्षों से बंद मांडल कस्बे का भगवान देवनारायण मंदिर खुलवाने के प्रयास किए जाएंगे. मंदिर खोलने के लिए मंत्री जवाहर सिंह बेढम और मांडल विधायक उदयलाल भडाणा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे. देवनारायण मंदिर खोलने को लेकर हम मांडल विधायक भडाणा के साथ हैं. निश्चित रूप से कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है. उसी के तहत समाधान किया जाता है.

देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा ने शुक्रवार को भीलवाड़ा में मीडिया से चर्चा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सनातन को बढ़ाने व सम्मान देने का काम किया जा रहा है. पहली बार राज्य में सनातन संस्कृति के केंद्र व उन सभी संस्थाओं का व्यवस्था परिवर्तन ठीक करने का काम किया जा रहा है. प्रसाद योजना के तहत देवनारायण जन्मस्थली मालासेरी को जोड़ते हुए प्रथम फेज में 48 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए. सवाईभोज में भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं. ओमप्रकाश ने कहा कि विधायक भडाणा ने जनता के बीच क्या कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि यह सनातनी सरकार है, जो भी विषय हैं, उनका समाधान होगा.