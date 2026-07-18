शेखावाटी ज्ञान सभा में बोले देवनानी, 'दुनिया मूल्यहीनता के संकट से जूझ रही, भारतीय ज्ञान परंपरा है इसका समाधान'
राज्यपाल ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि नीट यूजी 2026 में राजस्थान का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा, जो गर्व का विषय है.
Published : July 18, 2026 at 6:08 PM IST
सीकर: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को विश्वविद्यालय में शेखावाटी ज्ञान सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व की नींव विद्यालयों में रखी जाती है. वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि मूल्यहीनता के संकट का समाधान भारतीय ज्ञान परंपरा प्रस्तुत करती है.
राजस्थान का प्रदर्शन देशभर में उत्कृष्ट: अपने संबोधन में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि NEET-2026 के परिणामों में राजस्थान का प्रदर्शन देशभर में उत्कृष्ट रहा है, जो प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होने के बावजूद इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है. नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की इच्छाशक्ति एवं आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत होंगे.
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राज्यपाल ने 'विश्ववल्लभ' का किया उल्लेख: उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व की नींव विद्यालयों में रखी जाती है. प्राचीन गुरुकुलों में आधुनिक संसाधन नहीं थे, फिर भी मौखिक संवाद के माध्यम से उत्कृष्ट ज्ञान दिया जाता था. महाराणा प्रताप के समय आचार्य चक्रपाणि द्वारा कृषि विज्ञान पर लिखित 'विश्ववल्लभ' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा आज भी प्रासंगिक है. शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य केवल साक्षरता नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, चरित्र और व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए.
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'शिक्षा समाज की कुरीतियों को दूर करती है': राज्यपाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ कार्य करने के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि शिक्षा और संस्कृति एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं. शिक्षा समाज की कुरीतियों को दूर कर सांस्कृतिक शोधन का कार्य करती है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, सड़क नेटवर्क के विस्तार तथा उज्ज्वला, जनधन, स्वच्छ भारत और निःशुल्क खाद्यान्न जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया. कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर प्रांत प्रचारक बाबूलाल, राष्ट्रीय मंत्री जयदीप रॉय, कुलगुरु प्रो. अनिल कुमार राय सहित बड़ी संख्या में शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी और प्रबुद्धजन मौजूद रहे.
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'दुनिया मूल्यहीनता के संकट से जूझ रही': विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि शेखावाटी केवल हवेलियों की धरती नहीं, बल्कि शौर्य, शिक्षा, व्यापार और देशभक्ति की समृद्ध परंपरा का क्षेत्र है. उन्होंने कहा कि आज दुनिया मूल्यहीनता के संकट से जूझ रही है, जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा इसका समाधान प्रस्तुत करती है. उन्होंने शिक्षा में नवाचार के साथ नैतिक मूल्यों को जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचना का प्रभावी माध्यम है, लेकिन विवेक के अभाव में उसका दुरुपयोग भी संभव है. उन्होंने युवाओं से भारतीय इतिहास, संस्कृति और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आत्मसात कर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.