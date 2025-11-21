ETV Bharat / state

उत्तरकाशी में देवलांग मेले में दिखी अनूठी संस्कृति की झलक, जलते पेड़ पर चढ़े लोग

जलती आग के बीच पेड़ पर चढ़ते हैं लोग: मेले में मुख्य आकर्षण पेड़ के शीर्ष पर जलती आग के बीच युवक पेड़ पर चढ़ते हैं और अपनी जान पर खेल कर इस परंपरा को निभाते हैं. इस मेले की खासियत रहती है कि आज तक इस मेले में कोई चोटिल या घायल नहीं हुआ है. यही कारण है कि इस क्षेत्र के लोगों की भगवान सिद्धेश्वर के प्रति अपार श्रद्धा व आस्था है.

रात भर ढोल नगाड़ों की थाप नाचे ग्रामीण: देवलांग के खडे़ होते ही सभी लोग पूरी रात भर ढोल नगाड़ों की थाप पर रासो, तांदी नृत्य किया. इस दौरान बनाल और ठकराल पट्टी में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक देवलांग मेले में रात को विभिन्न लोक गायकों रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही. वहीं, पुजारगांव धनारी में पारंपरिक सिद्धेश्वर देवलांग मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया.

बता दें कि बड़कोट के बनाल पट्टी के गैर गांव, ठकराल पट्टी के गंगटाड़ी और जबरी पट्टी के कुथनौर गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने देवलांग मेला मनाया. इस दौरान ठकराल पट्टी के देवलांग जंगल से देवदार के वृक्ष को काटकर क्षेत्र के आराध्य देव रघुनाथ देवता के प्रांगण में लाया. जहां क्षेत्रीय लोग इस पेड़ को लकड़ी के डंडों की सहायता से खड़ा करते हैं. फिर उस अग्नि प्रज्वलित करते हैं.

उत्तरकाशी: सीमांत उत्तरकाशी जिले में देवलांग मेला धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान देवलांग के पर्व को देखने बड़ी संख्या में मेलार्थियों में देवलांग का भारी उत्साह दिखाई दिया. इस दौरान ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य कर खूब मनोरंजन किया. इस दौरान संस्कृति की अलग झलक देखने को मिली.

पुजारगांव धनारी में तीन गांवों के बीच हुआ रस्साकशी: वहीं, पुजारगांव धनारी में आयोजित मेले के दौरान तीन गांवों के बीच हुआ रस्साकशी का मुकाबला रस्सी टूटने के कारण बराबरी पर छूटा. मेले के दौरान ग्रामीणों ने नृत्य कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की, मेले में ग्रामीण जंगल से चीड़ के गिरे दो बड़े पेड़ों को खींचकर गांव लाए. यहां रस्सियों के सहारे पेड़ को खड़ा किया.

हाथ में मशाल की लेकर नाचते ग्रामीण (फोटो सोर्स- Villagers)

इस दौरान तीन ओर से रस्सियां बांध कर पुजारगांव, दड़माली एवं गवाणा के ग्रामीणों के बीच रस्साकशी की अनूठी प्रतियोगिता हुई. हालांकि, रस्सी टूटने के कारण यह मुकाबला बराबरी पर रहा. इसके बाद पेड़ को मंदिर प्रांगण के बीच खड़ा किया गया, फिर इस पर घास लगाकर जलाया गया. इस दौरान प्रांगण में ग्रामीणों ने खूब नृत्य किया.

सिद्धेश्वर देवता की हुई विशेष पूजा अर्चना: वहीं, मेले में लगे व्यापारिक स्टॉलों से ग्रामीणों ने खूब खरीदारी की. इस अवसर पर सिद्धेश्वर देवता मंदिर के पुजारी ने विशेष पूजा-अर्चना कर ग्रामीणों को आशीर्वाद दिया. दिलंक मेले में इस बार संस्कृति की झलक देखने को मिली. सिद्धेश्वर मंदिर को भव्य रूप से इस बार नवनिर्माण किया गया है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है.

देवलांग मेले में नृत्य करती महिलाएं (फोटो सोर्स- Villagers)

चीड़ के पेड़ को सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण खड़ा लगाते हैं आग: यह देवलांग या दिलंक मेला संस्कृति की एक अलग पेश करता है. जब ग्रामीण एक लंबे से चीड़ के पेड़ को सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में खड़ा करते हैं, इसके बाद गांव की युवा इस पर पेड़ पर जलती हुई, लकड़ियों के बीच से रस्सी को छुड़ाते हैं.

यह एक बहुत ही रोमांचकारी देखने वाला दृश्य होता है, जब पेड़ पर आग लगी रहती है और गांव के ही युवक आज के ही बीच से रस्सी को छुड़ाकर लाते हैं. इस मेले में यही एक आकर्षण का केंद्र होता है. इसके बाद रस्साकशी का खेल शुरू होता है और खुशी-खुशी ग्रामीण मेले में घूम कर अपने-अपने घरों को चले जाते हैं.

