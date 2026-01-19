मैहर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो बनाया, 3 गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी
दोस्तों के साथ घूमने गई नाबालिग बनी दरिंदगी का शिकार, युवकों पर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाने के आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 11:11 AM IST
मैहर : मध्य प्रदेश के मैहर से हैवानियत का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां दोस्तों के साथ घूमने गई नाबालिग के साथ 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने गंभीर मामले में नाबालिग की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.
पहाड़ी पर घूमने गई थी 14 वर्षीय पीड़ित
पुलिस के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता शनिवार शाम घर से सब्जी लेने निकली थी. इसी दौरान रास्ते में उसके दो दोस्त मिल गए. तीनों बाइक से पहाड़ी क्षेत्र की ओर घूमने चले गए. कुछ समय आसपास घूमने के बाद जब वे वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने उन्हें रोक लिया और नाबालिग के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी.
अश्लील हरकतों का विरोध करने पर पीटा
आरोप है कि बाइक सवार 3 युवकों ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं. जब उसके दोस्तों ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की. इसके बाद एक आरोपी नाबालिग को जबरन पहाड़ी के पीछे की ओर ले गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवकों ने दुष्कर्म करते हुए वीडियो बनाने की भी कोशिश की. इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे कुछ ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ गई और ग्रामीणों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए.
ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस, मामला दर्ज
घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को थाने लाया गया. परिजनों को बुलाकर उनकी मौजूदगी में पूछताछ की गई, जिसके बाद पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता को घुमाने ले जाने वाले उसके दो दोस्तों सहित तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. शेष दो आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.
थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी ने कहा, '' देर शाम की इस घटना की जांच गंभीरता से की जा रही है. पीड़िता को आवश्यक चिकित्सकीय जांच और परामर्श सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इसमें एक आरोपी व 2 सह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं, फरार हुए 2 अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएग.