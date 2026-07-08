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पहली इंटरनेशनल फाइट जीतकर देवगन मरांडी लौटे गोड्डा, लोगों ने किया जोरदार स्वागत, नेपाल के खिलाड़ी को हराया

गोड्डा: जिले के देवगन मरांडी ने अपनी पहली इंटरनेशनल फाइट में नेपाल के खिलाड़ी को धराशायी किया. जीत के बाद गांव लौटे देवगन मरांडी का हीरो की तरह स्वागत किया गया. गोड्डा के ललमटिया के युवक ने MMA (Mixed Marshal Art) में देश का नाम रोशन करते हुए नेपाल के खिलाड़ी को महज 17 सेकंड में धराशायी कर दिया.

देवगन मरांडी ने नेपाल के खिलाड़ी को हराया

दरअसल, कोलकाता में आयोजित प्रोफेशनल MMA फाइट में दो कैटेगरी 61 और 65 किलोग्राम फेदरवेट श्रेणी में मुकाबला हुआ. जिसमें भारत और नेपाल के तीन-तीन फाइटर ने अलग-अलग कैटेगरी में भाग लिया. 65 किलोग्राम वर्ग में भारत की ओर से देवगन मरांडी ने नेपाल के सुनील पहन को नॉकआउट राउंड में महज 17 सेकंड में ही धराशायी कर दिया. इस प्रतियोगिता में देवगन मरांडी को 11-3 पॉइंट हासिल हुए.

देवगन मरांडी का गोड्डा में स्वागत (EtV Bharat)

गांव में देवगन मरांडी का भव्य स्वागत

लालमटिया के छोटे से गांव का लड़का प्रोफेशनल फाइट में दांव आजमा कर देश का नाम रौशन कर रहा है. ऐसे में वह युवक जीतकर गांव वापस लौटा तो उसका लोगों ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया.

बढ़ाया देश का गौरव

इस मौके पर देवगन मरांडी ने कहा कि वो प्रोफेशनल फाइट में देश के लिए और भी नाम कामना चाहता है. यह उनका पहला इंटरनेशनल फाइट में अनुभव था, तीन मिनट की फाइट को महज 17 सेकंड में खत्म कर दिया. देवगन मरांडी ने बताया कि वह अगले महीने बेंगलुरू में आयोजित होने वाली खास प्रतियोगिता में भाग लेंगे. इसके लिए वह नियमित ट्रेनिंग और विशेष तैयारी में जुटे हैं.