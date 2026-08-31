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दीपक प्रकाश को MLC सीट देने वाले देवेश कुमार को कैबिनेट मंत्री का दर्जा

पटना: बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार को बिहार राज्य योजना पर्षद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति को बीजेपी और एनडीए की सियासी रणनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है. हाल ही में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के लिए सीट छोड़ी थी.

कौन हैं देवेश कुमार? : देवेश कुमार ने हाल ही में बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था. उन्होंने 31 जुलाई को विधान परिषद के सभापति को अपना इस्तीफा सौंपा था. देवेश कुमार राज्यपाल कोटे से 17 मार्च 2021 को विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए थे. पार्टी ने उन्हें महामंत्री भी बनाया था.

हरेंद्र सिंह को राज्य नागरिक परिषद की जिम्मेदारी: वहीं सम्राट सरकार ने कई अहम नियुक्ति भी की. हरेंद्र बहादुर सिंह को राज्य नागरिक परिषद के महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई, हरेन्द्र बहादुर नीतीश कुमार के करीबी माने जाते है. साथ ही सिवान निवासी अजय कुमार को सिंह को परिषद के उपाध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया.

दीपक प्रकाश के लिए छोड़ी थी MLC की कुर्सी : देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद उनकी खाली हुई विधान परिषद सीट पर एनडीए के सहयोगी दल के नेता और मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजे जाने का रास्ता साफ हुआ था.

अब बने बिहार राज्य योजना पर्षद के उपाध्यक्ष : देवेश कुमार के बचे हुए कार्यकाल के लिए दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा गया है. इसके बाद अब देवेश कुमार को राज्य योजना पर्षद का उपाध्यक्ष बनाए जाने से उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई है.