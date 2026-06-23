ETV Bharat / state

भिलाई टाउनशिप में बेघर होने का डर, 10 हजार परिवारों पर खतरा, देवेंद्र यादव ने आंदोलन की भरी हुंकार

दुर्ग : भिलाई स्टील प्लांट ने कई आवासीय सुविधाओं और योजनाओं को बंद कर दिया है. ऐसा होने से हजारों कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ गई है. वर्षों से संचालित लाइसेंसी आवास योजना बंद होने और मकान खाली करने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद आवासधारियों में भारी नाराजगी है. इस मुद्दे को लेकर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पत्रकारवार्ता कर बीएसपी प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.

भिलाई टाउनशिप में रहने वाले लाइसेंसधारी, जिनमें बड़ी संख्या में बीएसपी से रिटायर कर्मचारी शामिल हैं, उन्हें मकानों का हिसाब किताब पूरा कर आवास हैंडओवर करने के नोटिस मिल रहे हैं. इससे खासकर बारिश के मौसम में हजारों परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है. आवासधारियों का कहना है कि वे रिटेंशन की तरह एकमुश्त राशि जमा करने के साथ नियमित रूप से किराया भी बीएसपी को देते रहे हैं.

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव (ETV BHARAT)

10 हजार से ज्यादा परिवार इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं. मैं घर-घर जाकर लोगों से चर्चा करुंगा और जरूरत पड़ने पर बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा- देवेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक

भिलाई के लोगों में असुरक्षा का माहौल- देवेंद्र यादव

विधायक देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि टाउनशिप में रहने वाले लाइसेंसधारियों के परिवारों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है. इसके अलावा रिटेंशन स्कीम से जुड़े मामलों का भी अब तक समाधान नहीं निकला है. इससे लोगों के बीच असुरक्षा का माहौल है और यह आशंका बढ़ रही है कि टाउनशिप की बसाहट को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है.