राजनीति में नहीं होना चाहिए परिवारवाद, देवेंद्र यादव का बयान, कहा नहीं होने देंगे बीएसपी का निजीकरण
कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने निगम चुनाव और बीएसपी के निजीकरण को लेकर बड़ा बयान दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 4:17 PM IST
भिलाई : भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने नगर निगम चुनाव में कैंडिडेट और बीएसपी के निजीकरण को लेकर अपना रुख साफ किया. देवेंद्र यादव ने कहा कि भिलाई नगर निगम के महापौर चुनाव में उनके परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि ना तो वे स्वयं चुनाव लड़ेंगे और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य महापौर का चुनाव लड़ेगा.
परिवारवाद के खिलाफ देवेंद्र यादव
देवेंद्र यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से अपील करते हुए कहा कि पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दे, जो लंबे समय से जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं, जिनकी छवि अच्छी है और जो लगातार जनता की लड़ाई लड़ते रहे हैं. चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, ताकि कार्यकर्ता जनता के लिए मेहनत करे और पार्टी भी उसके साथ मजबूती से खड़ी हो.
मैं शुरू से ही परिवारवाद के खिलाफ रहा हूं.ये कोई रिले रेस नहीं है. राजनीति किसी तरह की दौड़ नहीं है कि आप दौड़कर रिले अगले पंक्ति को पकड़ा दें. मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए- देवेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक
'किसी कीमत पर नहीं बिकने देंगे बीएसपी'
वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार और बड़े उद्योग समूहों पर निशाना साधते हुए कहा कि अंबानी, अडानी, मित्तल और जिंदल कोई भी भिलाई इस्पात संयंत्र को नहीं खरीद सकता. बीएसपी भिलाई की पहचान और लोगों की भावनाओं से जुड़ा है और वे इसे बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे और बिकने नहीं देंगे.
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