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राजनीति में नहीं होना चाहिए परिवारवाद, देवेंद्र यादव का बयान, कहा नहीं होने देंगे बीएसपी का निजीकरण

राजनीति में नहीं होना चाहिए परिवारवाद : देवेंद्र यादव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भिलाई : भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने नगर निगम चुनाव में कैंडिडेट और बीएसपी के निजीकरण को लेकर अपना रुख साफ किया. देवेंद्र यादव ने कहा कि भिलाई नगर निगम के महापौर चुनाव में उनके परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि ना तो वे स्वयं चुनाव लड़ेंगे और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य महापौर का चुनाव लड़ेगा.

परिवारवाद के खिलाफ देवेंद्र यादव