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देवेंद्र यादव का स्वास्थ्य मंत्री पर पलटवार, कहा श्याम बिहारी जी के कारण प्रदेश का स्वास्थ्य खराब

स्वास्थ्य मंत्री पर देवेंद्र यादव का पलटवार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है.देवेंद्र यादव ने संगठन चुनाव से लेकर प्रदेश की राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था तक कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है.

स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर पलटवार

एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के चुनाव युवाओं के लिए राजनीति में कदम रखने का सबसे बड़ा मंच हैं. उन्होंने कहा कि वे स्वयं छात्र राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है.इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस की नहीं, प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता करनी चाहिए.