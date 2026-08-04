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देवेंद्र यादव का स्वास्थ्य मंत्री पर पलटवार, कहा श्याम बिहारी जी के कारण प्रदेश का स्वास्थ्य खराब

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर पलटवार किया है.

Devendra Yadav hits back Shyam Bihari
स्वास्थ्य मंत्री पर देवेंद्र यादव का पलटवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 4, 2026 at 7:00 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है.देवेंद्र यादव ने संगठन चुनाव से लेकर प्रदेश की राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था तक कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है.

स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर पलटवार

एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के चुनाव युवाओं के लिए राजनीति में कदम रखने का सबसे बड़ा मंच हैं. उन्होंने कहा कि वे स्वयं छात्र राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है.इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस की नहीं, प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता करनी चाहिए.

देवेंद्र यादव का स्वास्थ्य मंत्री पर पलटवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदेश में मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है कई लोगों की जान जा चुकी है, अस्पतालों में लैब सुविधाएं प्रभावित हैं और जनता परेशान है.श्याम बिहारी जी को कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की चिंता करनी चाहिए.क्योंकि उनके कार्यकाल में जितने लैब बने हैं वहां मलेरिया किट्स लैप्स हो चुके हैं.उनके कारण प्रदेश का स्वास्थ्य खराब हो रहा है - देवेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक

वहीं कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है.वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर कांग्रेस वर्ष 2028 का विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेगी और प्रदेश में फिर सरकार बनाएगी.

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