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बहराइच में 'गब्बर' की चार संपत्तियां रिलीज; वर्ष 2022 में हुई थी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर की रद

अधिवक्ता उत्तम सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में गैंगस्टर अधिनियम के तहत देवेंद्र सिंह गब्बर की संपत्तियां सीज की गई थीं.

देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर (फाइल फोटो)
देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 6:11 PM IST

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बहराइच : जनपद के पयागपुर थाना क्षेत्र में देवेंद्र सिंह उर्फ 'गब्बर' की चार संपत्तियों को कोर्ट के आदेश पर रिलीज कर दिया गया है. जिला प्रशासन की मौजूदगी में बुधवार को कुर्क किये गये सभी प्रतिष्ठानों व निवास के सील तालों को खोला गया.

बहराइच में चार संपत्तियां रिलीज (Video credit: ETV Bharat)

जनपद के पयागपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर माफी ग्राम के रहने वाले देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर की कुर्क की गई 4 संपत्तियों को बुधवार को अवमुक्त कर दिया गया है. यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है. इसमें डिगिहा स्थित होटल व मैरिज लॉन, कोतवाली देहात के रायपुर राजा स्थित आवास व कानूनगोपुरा स्थित दुकानें शामिल हैं.

इस मामले में नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा अंतर्गत धारा 14(1) अधिनियम गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत यह आदेश पारित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं पंचम न्यायाधीश के आदेश के अनुक्रम में देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर की संपत्ति जो कुर्क की गई थी उसे अवमुक्त कर दिया जाए. बुधवार को टीम गठित करके, जिसमें सीओ सिटी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पूजा चौधरी तथा तहसीलदार सदर द्वारा यह कार्रवाई की गई है. यह कार्रवाई विभिन्न न्यायालयों के आदेश के क्रम में की गई है.

"वर्ष 2022 में सीज की गई थीं संपत्तियां" : अधिवक्ता उत्तम सिंह ने बताया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा वर्ष 2022 में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मेरे क्लाइंट देवेंद्र सिंह गब्बर की कई संपत्तियां सीज की गई थीं. जिसके संबंध में देवेंद्र सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर क्वैशिंग फाइल की गई थी, जहां प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा यह कहा गया कि यह भू-माफिया नहीं है, विद शपथ पत्र वहां दिया गया.

उन्होंने बताया कि इसके बाद गैंगस्टर की एफआईआर को गलत मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर ही क्वैश कर दी, जिसके कारण प्रार्थना पत्र हम लोगों ने जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया कि हमारी संपत्तियां रिलीज कर दी जाएं. उनके द्वारा संबंधित रिसीवर को मंगलवार को नगर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया कि उनकी संपत्तियां रिलीज की जाएं.

उन्होंने बताया कि नगर मजिस्ट्रेट द्वारा उप जिलाधिकारी न्यायिक और तहसीलदार सदर और संबंधित थानों के थानाध्यक्षों के साथ बुधवार को गेस्ट हाउस एंड लॉन, छह दुकानें और उनके निज निवास रायपुर स्थित आवास को और संबंधित जो चार भूखंड और हैं उनको अवमुक्त किया गया है. एकमात्र अभी सीजर की कार्रवाई में मझरा तौकली में है, जिसका सीजर ओपन करने को एसडीएम कैसरगंज को निर्देशित किया गया है.



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