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भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पर बोले देवेंद्र नाथ महतो, छात्रों के मार्च का नहीं होना चाहिए राजनीतिकरण

हजारीबाग: देवेंद्रनाथ महतो और उनकी टीम ने नेमरा से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत की है. रात्रि विश्राम हजारीबाग में किया गया. हजारीबाग में उन्होंने सरकार को फिर से चेतावनी दी कि जो वादा किया है, उसे पूरा करें. इस यात्रा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए.

भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत 24 अगस्त को रामगढ़ जिले के नेमार गांव से हो चुकी है. रात्रि विश्राम के बाद हजारीबाग से उनकी यात्रा चतरा के लिए रवाना हो गयी. देर शाम हजारीबाग के गांधी मैदान में सभा का आयोजन होना है. इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. अगर राजनीति करना है तो भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुधार लाने को लेकर होना चाहिए.

जानकारी देते देवेंद्र नाथ महतो व अन्य (ईटीवी भारत)

किए गए वादे को सरकार करे पूरा: देवेंद्र नाथ महतो

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि यह यात्रा छात्रों के द्वारा शुरू की गई है. जिसमें अब गांव-गांव जाकर उनके अभिभावकों को जोड़ा जा रहा है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के आदेश पर कहा कि वे न्यायालय के हर एक आदेश का स्वागत करते हैं. लेकिन राज्य सरकार ने जो वादा किया है, वह वादा पूरा होना चाहिए.