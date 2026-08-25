भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पर बोले देवेंद्र नाथ महतो, छात्रों के मार्च का नहीं होना चाहिए राजनीतिकरण
हजारीबाग में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा 'भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा' का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए.
Published : August 25, 2026 at 1:51 PM IST
हजारीबाग: देवेंद्रनाथ महतो और उनकी टीम ने नेमरा से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत की है. रात्रि विश्राम हजारीबाग में किया गया. हजारीबाग में उन्होंने सरकार को फिर से चेतावनी दी कि जो वादा किया है, उसे पूरा करें. इस यात्रा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए.
भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत 24 अगस्त को रामगढ़ जिले के नेमार गांव से हो चुकी है. रात्रि विश्राम के बाद हजारीबाग से उनकी यात्रा चतरा के लिए रवाना हो गयी. देर शाम हजारीबाग के गांधी मैदान में सभा का आयोजन होना है. इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. अगर राजनीति करना है तो भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुधार लाने को लेकर होना चाहिए.
किए गए वादे को सरकार करे पूरा: देवेंद्र नाथ महतो
देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि यह यात्रा छात्रों के द्वारा शुरू की गई है. जिसमें अब गांव-गांव जाकर उनके अभिभावकों को जोड़ा जा रहा है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के आदेश पर कहा कि वे न्यायालय के हर एक आदेश का स्वागत करते हैं. लेकिन राज्य सरकार ने जो वादा किया है, वह वादा पूरा होना चाहिए.
हजारीबाग के रहने वाले राजेश प्रसाद भी देवेंद्र महतो के साथ हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट दोनों के आदेश का सम्मान करते हैं. राज्य सरकार ने जो वादा किया है, वह पूरा होना चाहिए. राज्य सरकार बेहतर वकील के जरिए अपनी दलील पेश करें. अगर सरकार छात्रों को धोखा दिया तो पूरे राज्य भर में चक्का जाम कर दिया जाएगा. छात्र अब सड़क पर उतर चुके हैं, ऐसे में झारखंड सरकार भी सचेत रहे.
देवेंद्र नाथ महतो और उनकी टीम को आगामी 15 सितंबर को होने वाली महत्वपूर्ण न्यायिक सुनवाई पर नजर है. यदि सरकार छात्रों के पक्ष को मजबूती से न्यायालय के सामने नहीं रखती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
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