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देवेंद्र नाथ महतो की राज्य सरकार को चेतावनी, कहा- निर्दोष छात्रों पर FIR करना बंद करें

हजारीबाग: भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत रामगढ़ जिले के नेमार गांव से हो चुकी है. यात्रा अपने अगले पड़ाव के दौरान हजारीबाग पहुंची, जहां छात्रों ने जोरदार स्वागत किया. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इस दौरान राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि निर्दोष छात्रों पर एफआईआर करना बंद करें, यदि FIR करना है तो देवेंद्र नाथ महतो पर करें. देवेंद्र नाथ महतो ने हजारीबाग की धरती को नमन करते हुए कहा कि यह वीरों की धरती है.

छात्रों को पीछे हटने की जरूरत नहीं: देवेंद्र नाथ महतो

लगभग 1 घंटे के कार्यक्रम में भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा से जुड़े छात्र नेताओं ने अपनी बातों को साझा करते हुए बताया कि अब यह लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है. छात्रों को अब पीछे हटने की जरूरत नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कई परीक्षा के दौरान 'सीट बेचा' है, जो सरासर गलत है.

देवेंद्र नाथ महतो की राज्य सरकार को चेतावनी (Etv Bharat)

सरकार पर आंदोलन को कुचलने का आरोप

देवेंद्र नाथ महतो ने आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में गलत हो रहा है. संवैधानिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास सरकार कर रही है. किसी भी तरह के आश्वासन पर छात्र विश्वास नहीं करेंगे, छात्रों को परिणाम चाहिए. उन्होंने कहा कि इस बार ठोस कदम उठाना है, सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि संकल्प है.