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देवेंद्र नाथ महतो की राज्य सरकार को चेतावनी, कहा- निर्दोष छात्रों पर FIR करना बंद करें

हजारीबाग में देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्दोष छात्रों पर एफआईआर करना बंद करें.

Devendra Nath Mahto in hazaribag
हजारीबाग में भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
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हजारीबाग: भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत रामगढ़ जिले के नेमार गांव से हो चुकी है. यात्रा अपने अगले पड़ाव के दौरान हजारीबाग पहुंची, जहां छात्रों ने जोरदार स्वागत किया. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इस दौरान राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि निर्दोष छात्रों पर एफआईआर करना बंद करें, यदि FIR करना है तो देवेंद्र नाथ महतो पर करें. देवेंद्र नाथ महतो ने हजारीबाग की धरती को नमन करते हुए कहा कि यह वीरों की धरती है.

छात्रों को पीछे हटने की जरूरत नहीं: देवेंद्र नाथ महतो

लगभग 1 घंटे के कार्यक्रम में भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा से जुड़े छात्र नेताओं ने अपनी बातों को साझा करते हुए बताया कि अब यह लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है. छात्रों को अब पीछे हटने की जरूरत नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कई परीक्षा के दौरान 'सीट बेचा' है, जो सरासर गलत है.

देवेंद्र नाथ महतो की राज्य सरकार को चेतावनी (Etv Bharat)

सरकार पर आंदोलन को कुचलने का आरोप

देवेंद्र नाथ महतो ने आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में गलत हो रहा है. संवैधानिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास सरकार कर रही है. किसी भी तरह के आश्वासन पर छात्र विश्वास नहीं करेंगे, छात्रों को परिणाम चाहिए. उन्होंने कहा कि इस बार ठोस कदम उठाना है, सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि संकल्प है.

कोडरमा के लिए निकली भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा

भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा 2 दिनों में 3 जिलाों में छात्रों से संवाद स्थापित करके कोडरमा जिले के लिए निकल चुकी है. इस दौरान गांधी मैदान में छात्रों का उत्साह देखने लायक रहा. इस दौरान देवेंद्र नाथ को छात्र अपने कंधे पर उठाकर विभिन्न रास्तों से होते हुए नीलांबर पीतांबर चौक ले गए.

इस दौरान गाड़ी पर झारखंड के आंदोलनकारियों की तस्वीर और पूरी यात्रा के विवरण ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. कार्यक्रम के दौरान हजारीबाग के छात्रों ने आर्थिक मदद भी पहुंचाई.

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