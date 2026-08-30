ETV Bharat / state

CM हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र पहुंची देवेंद्र नाथ महतो की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा, दोषियों पर कार्रवाई की मांग दोहराई

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा बरहेट पहुंची.

bharti vyavastha sudhar yatra
देवेंद्र नाथ महतो की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2026 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

साहिबगंज: छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 24 जिलों में घूम घूमकर अपनी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं और युवाओं को जागरूर कर रहे हैं. इसी कड़ी में यह यात्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट पहुंची. यहां देवेंद्र नाथ महतो ने रविवार को अपने समर्थकों के साथ भोगनाडीह स्थित सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया.

झारखंड में भर्ती घोटालाें का व्यापक रूप

इस अवसर पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि झारखंड में भर्ती घोटाला व्यापक रूप से काफी बड़ा है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आज उनका कारवां वीर शहीद सिद्धो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह पहुंचा है तथा यहां पहुंचकर शहीदों को नमन करते हुए कारवां को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है.

साहिबगंज के भोगनाडीह पहुंची भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा (Etv Bharat)

बरहेट के युवाओं का मुझे मिला साथ: देवेंद्र नाथ महतो

छात्र नेता ने आगे बताया कि बरहेट की जनता और युवा छात्रों का काफी सहयोग मुझे मिल रहा है, जिससे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है. साथ ही बरहेट, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है और यहां की जनता चाहती है कि ऐसे मामले की निष्पक्ष जांच हो.

इस मौके पर छात्र नेता के साथ बरहेट शिवगादी चौक पर लोगों ने नारेबाजी की. जिसमें झारखंड में हुए विभिन्न भर्ती घोटाले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई. इस अवसर पर चंदम रजक, महावीर साहू, खुशबू कुमारी महतो, प्रदीप कुमार, प्रेम नायक समेत दूसरे छात्र उपस्थित थे.

ये भी पढ़ें- देवेंद्र नाथ महतो की राज्य सरकार को चेतावनी, कहा- निर्दोष छात्रों पर FIR करना बंद करें

रामगढ़ के नेमरा से देवेंद्र नाथ महतो ने शुरू की ‘भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा’, 24 जिलों तक पहुंचेगा अभियान

देवेंद्र नाथ महतो की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का नेमरा में विरोध, ग्रामीण बोले- ना घुसने देंगे और ना यात्रा निकालने देंगे

TAGGED:

भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा
देवेंद्र नाथ महतो की यात्रा
RECRUITMENT SYSTEM REFORM YATRA
DEVENDRA MAHTO REACHED BHOGNADIH
RECRUITMENT SCAM IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.