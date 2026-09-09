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गढ़वा पहुंची भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा, देवेंद्र नाथ महतो ने दी चेतावनी, कहा- न्याय नहीं मिला तो झारखंड में होगा चक्का जाम

भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के तहत देवेंद्रनाथ महतो गढ़वा पहुंचे, जहां उन्होंने झामुमो पर निशाना साधा.

Bharti Vyavastha Sudhar Yatra
देवेंद्रनाथ महतो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2026 at 8:44 PM IST

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गढ़वा: JLKM छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अपनी 'भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा' के आखिरी चरण में गढ़वा पहुंचे. रंका मोड़ पहुंचने पर छात्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया. वे उन्हें कंधों पर बिठाकर लगभग आधा किलोमीटर दूर प्रसिद्ध मां गढ़देवी मंदिर ले गए, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद मांगा.

पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, गढ़वा पहुंचने पर छात्रों ने देवेंद्र नाथ महतो का भव्य स्वागत किया. महतो अभी झारखंड के सभी 24 जिलों का दौरा कर रहे हैं ताकि भर्ती व्यवस्था में सुधार हो सके. इसी अभियान के तहत वे गढ़वा जिले पहुंचे. यह दौरा सबसे पहले भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचा. इसके बाद, जब वे गढ़वा जिला मुख्यालय पहुंचे, तो रंका मोड़ पर इंतजार कर रहे छात्रों ने उनका स्वागत किया और जोश के साथ नारे लगाए. इस दौरान छात्र उन्हें लगभग आधा किलोमीटर तक अपने कंधों पर उठाकर ले गए. फिर उन्होंने प्रसिद्ध मां गढ़देवी मंदिर के दर्शन किए, जहां उन्होंने श्रद्धापूर्वक नमन किया, पूजा की और आशीर्वाद मांगा.

गढ़वा पहुंची भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा (Etv Bharat)

इस मौके पर बोलते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि झारखंड के छात्रों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि सभी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि वे CID की कार्रवाई पर कड़ी नजर रख रहे हैं. उनके अनुसार, अभय तिवारी के करीबी लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन कई अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई अभी बाकी है.

उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में विधायक, मंत्री, IAS और IPS अधिकारी और कई सफेदपोश लोग अभी भी कार्रवाई से बचे हुए हैं. उन्होंने JMM को चेतावनी भी दी कि अगर छात्रों के खिलाफ दोबारा हाथ उठाया गया, तो पूरे झारखंड में जबरदस्त आंदोलन होगा.

उन्होंने घोषणा की कि अगर आंदोलन के बावजूद छात्रों को न्याय नहीं मिला, तो पूरे राज्य में 'चक्का जाम' किया जाएगा. भर्ती सुधार यात्रा का यह चरण गढ़वा में संपन्न हुआ. इस दौरे का समापन रांची में होना है. झामुमो पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गढ़वा में JMM के कुछ गुंडे और कार्यकर्ता छात्रों को निशाना बना रहे हैं. उन्होंने गढ़वा की धरती से कड़ी चेतावनी देते हुए JMM सदस्यों से कहा कि वे अपनी हरकतें सुधारें और छात्रों को निशाना बनाना बंद करें. वरना, सिर्फ आंदोलन ही नहीं, बल्कि पूरा झारखंड जलता हुआ दिखाई देगा.

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