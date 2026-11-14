Jharkhand Foundation Day : 26 सालों में झारखंड विद्युत उत्पादन में बना आत्मनिर्भर, फिर भी लोगों को नहीं मिल रही निर्बाध बिजली, जानें वजह
झारखंड ने पिछले 26 सालों में बिजली उत्पादन में काफी उन्नति की है. मांग से ज्यादा उत्पादन हो रहा है. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 14, 2026 at 2:56 PM IST
रांची: झारखंड अलग राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं. इस दौरान बिजली उत्पादन के क्षेत्र में राज्य ने काफी काम किया और आत्मनिर्भर भी बन गया. मांग की तुलना में झारखंड में बिजली उत्पादन ज्यादा हो रही है. लेकिन फिर भी लोगों को निर्बाध बिजली नहीं मिल पा रही है.
बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को नए राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया. उस समय झारखंड के सामने कई चुनौतियां थी, इसमें से एक बड़ी चुनौती घर-घर बिजली पहुंचाना भी था. राज्य गठन के समय बिजली की स्थिति बेहद दयनीय और कमजोर थी. लगभग 80 प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई थी और वहां के लोगों ने बिजली का उजाला तक नहीं देखा था. ग्रामीण इलाके लालटेन युग में जीने को मजबूर थे. उस समय राज्य में बिजली की मांग करीब 800 से 1,000 मेगावाट के आसपास थी, जिसे पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे का भारी अभाव था.
तब से अब तक झारखंड ने काफी तरक्की की और आज झारखंड बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है. राज्य अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा कर रहा है. यहां की औसत बिजली मांग लगभग 3,000 से 3,500 मेगावाट है, जबकि कुल बिजली उपलब्धता बढ़कर करीब 3,885 मेगावाट या उससे अधिक हो गई है. अतिरिक्त बिजली राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से अन्य राज्यों (जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु) को भेजी जा रही है.
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार के अनुसार, बिजली के क्षेत्र में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिसके कारण अब मांग की तुलना में उत्पादन ज्यादा हो रहा है. वर्तमान समय में राज्य में 3,000 मेगावाट बिजली की मांग है और 600 मेगावाट डीवीसी कमांड एरिया में खपत है, जिसे पूरा करने में राज्य सफल हो रहा है.
राष्ट्रीय औसत से अभी भी झारखंड पीछे
तमाम कोशिशों के बावजूद, झारखंड औसत विद्युत खपत के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर पीछे है. राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति बिजली की औसत खपत लगभग 1,255-1,300 यूनिट (किलोवाट प्रति घंटा) के आसपास है, जबकि झारखंड में यह आंकड़ा 800 से 900 यूनिट के बीच बना हुआ है.
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अभी झारखंड में स्थापित इकाइयों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3,877.85 मेगावाट के करीब है. इनमें केंद्रीय ग्रिड से 2,472.26 मेगावाट, निजी ग्रिड से 855.54 मेगावाट और राज्य के पूर्ण स्वामित्व वाले यंत्रों से 550.05 मेगावाट बिजली उपलब्ध है. राज्य में स्थापित इकाई या हिस्सेदारी से 3,421.28 मेगावाट थर्मल, 176.98 मेगावाट जलविद्युत और 279.59 मेगावाट सोलर से प्राप्त हो रहा है.
जेबीवीएनएल महाप्रबंधक मनमोहन कुमार के अनुसार, झारखंड बनने के बाद बहुत सारे ग्रिड का निर्माण हुआ है और कुछ निर्माणाधीन हैं. इससे संचरण व्यवस्था काफी मजबूत हुई है. अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले रांची प्रक्षेत्र (जिसमें पांच जिले आते हैं) में 160 विद्युत सब-स्टेशन बन चुके हैं, जबकि झारखंड बनने के समय यहां 60 विद्युत सब-स्टेशन भी नहीं थे. पिछले 25 वर्षों में बिजली की मांग तीन गुना से अधिक बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि बिजली विकास का एक बड़ा पैमाना है और सरकार द्वारा राज्य के हर घर तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है.
निर्बाध बिजली आपूर्ति अभी भी चुनौतीपूर्ण
पर्याप्त बिजली उत्पादन और मांग के बावजूद निर्बाध बिजली आपूर्ति देना अभी भी चुनौती बना हुआ है. शहरी क्षेत्रों में सामान्य दिनों में 20 घंटे से अधिक बिजली उपलब्ध रहती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे तक बिजली आपूर्ति का दावा विभाग द्वारा किया जाता है. हालांकि, आंधी-बारिश या अन्य विशेष परिस्थितियों में बिजली आपूर्ति बाधित होना आम बात है.
वर्ष 2016 से शुरू हुई आरएपीडीआरपी(RAPDRP) योजना के तहत राज्य के शहरी इलाकों में 50 सर्किट किलोमीटर अंडरग्राउंड केबलिंग की जरूरत बताई गई थी, जो आज तक अधूरी है. राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से खासकर बारिश और आंधी-तूफान के दौरान अक्सर बिजली के तार टूटने, खंभों के गिरने तथा तार पर पेड़ व पेड़ की डालियां गिरने की घटनाएं होती रहती हैं. ऐसी घटनाओं से कई बार 11 केवी और 33 केवी लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और घंटों बिजली बाधित रहती है.
55 लाख बिजली उपभोक्ता, 40 लाख उठाते हैं मुफ्त बिजली योजना का लाभ
राज्यभर में करीब 55 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनमें से 40 लाख उपभोक्ता प्रति माह 200 यूनिट से कम खपत करने के कारण मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाते हैं.
झारखंड पावर यूनियन के अध्यक्ष आशीष कुमार कहते हैं कि राज्य में बिजली की उपलब्धता में हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं. पहले पावर की कमी के कारण लोड शेडिंग होती थी, आज की तारीख में वह शून्य हो चुका है. सरकार की सकारात्मक सोच और योजनाओं को जमीन पर उतारने के कारण हम पावर सेक्टर में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, जिसका लाभ जनता को मिलने लगा है.
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