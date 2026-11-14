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Jharkhand Foundation Day : 26 सालों में झारखंड विद्युत उत्पादन में बना आत्मनिर्भर, फिर भी लोगों को नहीं मिल रही निर्बाध बिजली, जानें वजह

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड अलग राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं. इस दौरान बिजली उत्पादन के क्षेत्र में राज्य ने काफी काम किया और आत्मनिर्भर भी बन गया. मांग की तुलना में झारखंड में बिजली उत्पादन ज्यादा हो रही है. लेकिन फिर भी लोगों को निर्बाध बिजली नहीं मिल पा रही है.

बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को नए राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया. उस समय झारखंड के सामने कई चुनौतियां थी, इसमें से एक बड़ी चुनौती घर-घर बिजली पहुंचाना भी था. राज्य गठन के समय बिजली की स्थिति बेहद दयनीय और कमजोर थी. लगभग 80 प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई थी और वहां के लोगों ने बिजली का उजाला तक नहीं देखा था. ग्रामीण इलाके लालटेन युग में जीने को मजबूर थे. उस समय राज्य में बिजली की मांग करीब 800 से 1,000 मेगावाट के आसपास थी, जिसे पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे का भारी अभाव था.