2025 में सड़क, फ्लायओवर से लेकर मेट्रो तक, मध्य प्रदेश में हुए लाखों करोड़ के ये विकास कार्य

विकास की राह पर मध्य प्रदेश, साल 2025 में मिलीं लाखों करोड़ों की इतनी सौगातें, जानें एक नजर में

DEVELOPMENT WORKS IN MP 2025
2025 में मध्य प्रदेश में हुए लाखों करोड़ों के विकास कार्य (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 7:28 AM IST

5 Min Read
छिन्दवाड़ा : तेजी से आगे बढ़ रहे मध्य प्रदेश के लिए साल 2025 भी विकास के नाम रहा. मध्य प्रदेश को विकास की रफ्तार पर दौड़ाने के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ों की सौगातें दी जिसमें सड़क, फ्लायओवर से लेकर मेट्रो तक शामिल है. इस साल प्रदेश को कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट की भी मंजूरी मिली, जिससे कहीं न कहीं प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा. इसके लिए 2025 में लोकार्पण और शिलान्यासों का दौर सा चला, जिनमें से कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने खुद मौजूद होकर उनका शुभारंभ किया.

इन योजनाओं का उद्धघाटन और शिलान्यास

कैंसर हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर

2025 में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिससे कि मध्य प्रदेश का तेजी से विकास किया जा सके जैसे साल के दूसरे महीने फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का शिलान्यास किया.

pm modi in bageshwar dham
फरवरी में पीएम मोदी ने किया बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर का शिलान्यास (Etv Bharat)

10 नेशनल हाईवे से जुड़ी परियोजनाएं

अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमिपूजन किया. इससे मध्य प्रदेश की सड़क परिवहन व्यवस्था में काफी सुधार आने की संभावना है जिससे बड़े छोटे शहरों को देश के प्रमुख शहरों से सीधए तौर पर जोड़ा जा सके.

indore metro
मई 2025 में इंदौर को मिली मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो (Etv Bharat)

इंदौर को मिली मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो

देश में स्वच्छता के मामले में नंबर वन इंदौर शहर को इस साल मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो मिली. 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो का लोकार्पण किया था. इस मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत लगभग 8,400 करोड़ रुपए है.

पर्यावरण और सौर्य ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट

मई 2025 में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल और नीमच में पर्यावरण और संस्कृति से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इसमें भोज नर्मदा गेटवे और 10 एमवी का सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल है. इससे हाइड्रो पावर के अलावा अन्य रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर फोकस किया गया, जिसमें सौर्य ऊर्जा पर खासा फोकस रहा.

jabalpur flyover bridge launch date
जबलपुर को मिला प्रदेश का सबसे लंबा फ्लायओवर ब्रिज (Etv Bharat)

जबलपुर को मिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लायओवर

अगस्त में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के सबसे लंबे करीब 7 किलोमीटर के फ्लायओवर का जबलपुर में उद्घाटन किया. ये फ्लायओवर 1200 करोड रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसने जबलपुर शहर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी. इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में खासा सुधार देखा गया.

chhindwara pm mitra park
छिंदवाड़ा में भारत का पहला पीएम मित्र पार्क (Etv Bharat)

भारत का पहला पीएम मित्र पार्क एमपी में

भारत का पहला पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला में बन रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने सितम्बर 2025 को इसका भूमि‑पूजन किया. यह एक टेक्सटाइल पार्क है जिसमें किसानों की फसल से लेकर परिधान तक तैयार करने की एक साथ श्रृंखला बनाई गई है, जिससे एक ही जगह सब कुछ तैयार हो सके. कच्चे मटेरियल से लेकर बाजार में पहुंचने वाले कपड़े के हर उत्पाद तैयार हो सकेंगे. इससे रोजगार सृजन से लेकर उपभोक्ता तक बेहतर उत्पाद पहुंचाने का लक्ष्य है.

bhopal metro 2025
भोपाल को मिली एमपी की दूसरी मेट्रो (Etv Bharat)

भोपाल को मिली एमपी की दूसरी मेट्रो

साल का अंत होते-होते 21 दिसम्बर को मध्य प्रदेश की दूसरी मेट्रो राजधानी भोपाल को मिली. भोपाल मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया. इस मेट्रो की कुल अनुमानित लागत 10,033 करोड़ रुपए है. माना जा रहा है कि मेट्रो ट्रेन की शुरुआत से भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार आएगा और परिवहन सुविधा के साथ-साथ पर्यावरण का बचाव भी होगा.

amit shah gwalior abhuday summit
ग्वालियर में अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट (Etv Bharat)

2 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं

25 दिसंबर को ग्वालियर में अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया. इस समिट में 2 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि‑पूजन हुआ. इसके तहत औद्योगिक इकाइयों और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिससे लगभग 1.9 लाख रोजगार मिलने की संभावना है.

घोषणाएं भी बहुत हुईं, काम भी तेजी से हो

छिंदवाड़ा के वरिष्ठ राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार गोविंद चौरसिया कहते हैं, जिस तरह से योजनाओं के लिए घोषणाएं और भूमि पूजन शिलान्यास किए जाते हैं. अगर इसी तेजी से इन परियोजनाओं का सही क्रियान्वयन होकर समय पर निर्माण कार्य पूरा हो तो सरकार की लागत में भी कमी आती है और लोगों को जल्द ही सुविधाओं का लाभ मिलता है. अधिकतर घोषणा और शिलान्यास के बाद देखा जाता है कि या तो सरकारी सिस्टम की हीला हवाली की वजह से कामों में देरी होती है या फिर कई योजनाएं ऐसी होती हैं, जिनकी घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन पूरी नहीं हो पातीं.

लोक निर्माण विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर अनिल द्विवेदी ने बताया, '' अधिकतर मामले में भूमि पूजन और शिलान्यास सरकार और विभाग की मंजूरी के बाद ही किए जाते हैं लेकिन कुछ ऐसी घोषणाएं होती हैं, जिसको जनता या नेताओं की मांग पर मंत्री, मुख्यमंत्री या दूसरे जनप्रतिनिधि कर देते हैं लेकिन जब विभाग के पास मंजूरी के लिए आते हैं तो कई सरकारी नियमों में फंसकर अधूरे रह जाते हैं.

