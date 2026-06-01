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चिरमिरी में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन, हसदेव नदी पर बनेगा पुल

हसदेव नदी पर पुल बनाने का ऐलान साय सरकार की तरफ से किया गया है. हेल्थ मिनिस्टर ने इसकी जानकारी दी है.

Development of Chirmiri
चिरमिरी का विकास (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 1, 2026 at 6:20 PM IST

3 Min Read
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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने लगभग 5 करोड़ 32 लाख की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. लंबे समय से क्षेत्रवासियों द्वारा सड़क और बुनियादी सुविधाओं की मांग की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया.

ये हैं महत्वपूर्ण विकास कार्य

⦁ हल्दीबाड़ी कालीबाड़ी से बड़ा बाजार तक सड़क नवीनीकरण

⦁ गोदरीपारा से डोमनहिल तक गौरव पथ निर्माण

⦁ छोटा बाजार से रेलवे स्टेशन तक रिटेनिंग वॉल निर्माण

⦁ हल्दीबाड़ी से रेलवे स्टेशन तक सीसी रोड

⦁ स्ट्रीट लाइट एवं हाईमास्ट लाइट स्थापना

परियोजनाओं के पूर्ण होने से शहर में आवागमन सुगम होगा और नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

चिरमिरी में विकास कार्य (ETV BHARAT)

''तकनीकी कारणों से हुई देरी''

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि चिरमिरी क्षेत्र में सड़कों की मांग लंबे समय से की जा रही थी. मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के सहयोग से इन कार्यों को स्वीकृति दिलाई गई. तकनीकी कारणों और एसईसीएल की एनओसी में देरी के चलते कार्य प्रारंभ होने में समय लगा, लेकिन अब सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद विकास कार्यों का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है.

हसदेव नदी पर बनेगा पुल

मनेंद्रगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पेन्ड्री से मंगोरा-बेलकामार मार्ग पर हसदेव नदी के ऊपर प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुल और पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया गया. लगभग ₹735.68 लाख की लागत से बनने वाली यह परियोजना क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी.

पुल बनने से ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा

पुल निर्माण से पेन्ड्री, मंगोरा, बेलकामार सहित 16 गांवों के हजारों ग्रामीणों को साल भर सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी. बरसात के दौरान आने वाली समस्याओं से राहत मिलने के साथ-साथ कृषि, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई गति मिलेगी.

हसदेव नदी पर बनने वाला यह पुल केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास का नया द्वार है। इसके बनने से विद्यार्थियों, किसानों और मरीजों को विशेष लाभ मिलेगा तथा वर्षभर निर्बाध आवागमन संभव हो सकेगा-श्याम बिहार जायसवाल,स्वास्थ्य मंत्री

''विकास कार्यों से सकारात्मक बदलाव पर जोर''

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास को अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है. सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि विकास कार्यों को धरातल पर उतारकर जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है.

कार्यक्रम में नगर निगम महापौर रामनरेश राय, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, 16 गांवों के सरपंच, भाजपा कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन और समावेशी विकास की अवधारणा के साथ कार्य कर रही है. गांव-गांव तक आधारभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है. हसदेव नदी पर बनने वाला पुल और चिरमिरी में शुरू हुए विकास कार्य आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि का आधार बनेंगे.

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