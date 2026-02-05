ETV Bharat / state

कृष्ण गमन पथ बनेगा बृज की आस्था का नया गलियारा: पूंछरी क्षेत्र में हो रहे 67 करोड़ के विकास कार्य

मथुरा से उज्जैन तक प्रस्तावित कृष्ण गमन पथ कॉरिडोर और बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी.

विकास कार्यों की समीक्षा
Published : February 5, 2026 at 4:30 PM IST

भरतपुर/डीग: बृज की पावन धरा पर भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थलों को एक सूत्र में पिरोने की दिशा में राज्य सरकार का बड़ा कदम आकार ले रहा है. मथुरा से उज्जैन तक प्रस्तावित कृष्ण गमन पथ को सशक्त आधार देने के लिए पूंछरी क्षेत्र में 67 करोड़ रुपए की व्यापक विकास योजना पर तेजी से काम चल रहा है. इस परियोजना के पूरा होने से बृज परिक्रमा मार्ग को नया स्वरूप मिलेगा और श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी.

राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने गुरुवार को पूंछरी क्षेत्र का दौरा कर चल रहे निर्माण, सौंदर्यीकरण और जनसुविधा कार्यों की समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक मर्यादा सर्वोपरि है और इसी दृष्टि से विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी पखवाड़े में अधिकांश कार्य पूर्णता की ओर होंगे.

कृष्ण लीलाओं से जुड़ेगा विकास का स्वरूप: लखावत ने बताया कि पूंछरी के विकास को केवल सीमेंट और सड़क तक सीमित न रखने हुए कृष्ण गमन पथ की आत्मा भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं में निहित है. इसी कारण मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में बृज संस्कृति, कृष्ण कथाओं और पौराणिक विरासत को दर्शाने वाले तत्वों को शामिल किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि मथुरा से उज्जैन तक प्रस्तावित कृष्ण गमन पथ कॉरिडोर और बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी.

ड्रेनेज और जल निकासी बनी प्राथमिक चिंता: कृष्ण गमन पथ और बृज परिक्रमा मार्ग के स्थायित्व को देखते हुए ड्रेनेज सिस्टम सबसे अहम मुद्दा रहा. अध्यक्ष ने जलभराव की पुरानी समस्या को गंभीरता से लेते हुए वैज्ञानिक ड्रेनेज और सीवरेज व्यवस्था पर विशेष जोर दिया. उन्होंने भरतपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि परिक्रमा मार्ग पर कहीं भी जल ठहराव न हो. वहीं जल संसाधन विभाग को कुंडों और पोखरों से पानी की सुचारू निकासी सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि बारिश के दौरान भी श्रद्धालुओं की परिक्रमा बाधित न हो.

दौरे के दौरान जिला कलेक्टर डीग उत्सव कौशल और तहसीलदार जुगीता मीना ने क्षेत्र के विकास से संबंधित विस्तृत मानचित्र प्रस्तुत किया. अध्यक्ष ने मानचित्र देखने के साथ-साथ मौके पर पहुंचकर परिक्रमा मार्ग, सड़कों और निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने परिक्रमा मार्ग की पक्की सड़कों को और मजबूत करने तथा श्रद्धालुओं के आवागमन को सरल बनाने के निर्देश दिए.

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल: लखावत ने कहा कि 67 करोड़ रुपए की यह विकास योजना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है. कृष्ण गमन पथ के सुदृढ़ होने से बृज क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है, जिससे स्थानीय व्यवसाय, सेवाओं और रोजगार के अवसरों को भी नया संबल मिलेगा.

