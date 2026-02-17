ETV Bharat / state

चंडीगढ़ नगर निगम में तेजी से शुरू होंगे विकास कार्य, कमिश्नर अमित कुमार बोले - फरवरी तक पूरे होंगे टेंडर

चंडीगढ़ः पिछले कुछ समय से शहर में विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई थी. कुछ समय पहले फंड की कमी के कारण कई तरह की दिक्कतें शहर के लोगों को देखने को मिल रही थी, लेकिन अब नगर निगम के पास पर्याप्त और सरप्लस फंड उपलब्ध है. फंड उपलब्ध होते ही विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद जमीन पर काम शुरू हो जाएगा.

चंडीगढ़ को सुंदर बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरीः चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार ने कहा कि चंडीगढ़ को सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए केवल नगर निगम ही नहीं, बल्कि प्रशासन और आम लोगों को भी मिलकर प्रयास करना होगा. शहर को स्वच्छ और बेहतर बनाने में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है. रायपुर कला स्थित गौशाला में गायों की मौत के मामले पर अमित कुमार ने कहा कि शुरुआती दिक्कतों के बाद अब हालात को ठीक कर लिया गया है. वहां व्यवस्था में सुधार किया गया है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं."