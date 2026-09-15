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एक साल में दर्जनों निगम संपत्तियां अतिक्रमण मुक्त, 15 एकड़ के करीब जमीन पर विकास की तैयारी

रांची: रांची नगर निगम ने पिछले एक वर्ष के दौरान शहर की महत्वपूर्ण निगम भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कराने और उनके संरक्षण की दिशा में लगातार कार्रवाई की है. वर्षों से अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जे वाली जमीनों को चरणबद्ध तरीके से खाली कराया गया है. अब इन भूमियों का सीमांकन, अभिलेखीकरण और बाउंड्री वॉल निर्माण कर उन्हें सुरक्षित किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इनका उपयोग जनहित की योजनाओं के लिए किया जा सके.

निगम की कार्रवाई में एदलहातू की करीब 4.8 एकड़, कुसुम बिहार की 78.65 डिसमिल, करमटोली तालाब की 51 डिसमिल, ग्वाला टोली डोरंडा की करीब 1.20 एकड़ और उर्दू स्कूल थड़पखना की 31.5 डिसमिल भूमि शामिल है. इसके अलावा बड़ा घाघरा में करीब 2.80 एकड़, मानिटोला में करीब 5 एकड़, पिंजरा पोखर-गौशाला चौक में 11 डिसमिल, डोरंडा बाजार में करीब 1 एकड़ और बूटी मोड़ चौक में करीब 0.44 एकड़ भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कर संरक्षण की कार्रवाई की गई है.

इसके अलावा मोरहाबादी इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, मोरहाबादी रजिस्ट्री ऑफिस, नागा बाबा खटाल एमआरएफ सेंटर, ट्रेकर स्टैंड एमआरएफ सेंटर और बकरी बाजार स्टोर जैसी महत्वपूर्ण निगम परिसंपत्तियों को भी सुरक्षित किया जा रहा है. धुर्वा, जगन्नाथपुर और खादगढ़ा आश्रय गृह की परिसंपत्तियों के संरक्षण के लिए बाउंड्री वॉल निर्माण की कार्रवाई चल रही है. तुपुदाना में NIFT के समीप, कांटाटोली बस स्टैंड, बड़गाई और बाधगाड़ी समेत अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण मुक्ति की कार्रवाई की गई है.

अतिक्रमण मुक्त जमीन पर होगी जनोपयोगी कार्य

अतिक्रमण मुक्त जमीन को केवल खाली रखने के बजाय जनोपयोगी परिसंपत्तियों के रूप में विकसित करने की तैयारी है. मोरहाबादी इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, मोरहाबादी रजिस्ट्री ऑफिस, बूटी मोड़ और डोरंडा बाजार क्षेत्र में व्यवस्थित वेंडिंग जोन विकसित करने का प्रस्ताव है. डोरंडा बाजार और लोआडीह में दैनिक मजदूरों के लिए लेबर चौक विकसित किया गया है. भविष्य में निगम की अन्य भूमियों पर लाइब्रेरी, आश्रय गृह, सार्वजनिक सुविधाएं, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी आधारभूत संरचनाएं विकसित करने की योजना है.

नगर आयुक्त ने दी जानकारी