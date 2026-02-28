ETV Bharat / state

अतिक्रमण ने रोका सुंदरगंज गांव का विकास, कब्जा हटाने गई टीम पर हुआ था हमला, फिर से एक्शन की ग्रामीणों ने लगाई गुहार

सूरजपुर : सूरजपुर के लटोरी क्षेत्र में शासकीय भूमि से कब्जा हटाने के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी.प्रशासन की माने तो लगभग सौ एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया था.कब्जा हटाने के दौरान ग्राम सभा के अनुमोदन और आवेदन के बाद पहुंची प्रशासनिक टीम को दो पक्षों की हिंसक लड़ाई में बेरंग लौटना पड़ा था. वहीं अब मामले में ग्रामीणों ने अवैध कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कर शासकीय भूमि पर गांव के विकास के कार्य कराने को लेकर एकजुट दिख रहे हैं.

लटोरी क्षेत्र में कब्जे से रुका विकास



पूरा मामला लटोरी चौकी क्षेत्र के सुंदरगंज गांव का है. जहां गांव के ही दर्जन भर से अधिक लोगों ने गांव की सैकड़ों एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा किया है. कब्जा हटाने को लेकर ग्रामीणों ने दो बार ग्रामसभा में प्रस्ताव पास किया. अतिक्रमण हटाने के दौरान कब्जाधारियों ने जेसीबी चालक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया. इस दौरान हुई पत्थरबाजी में पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा था. वहीं दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी.मारपीट की घटना के बाद आधा दर्जन से अधिक लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था.

अतिक्रमण ने रोका सुंदरगंज गांव का विकास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन से कब्जा हटाने की मांग