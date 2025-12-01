3 नक्सली संगठन ने रोक रखा था लातेहार के इस गांव का विकास! अब तेजी से मिल रही हैं सुविधाएं
लातेहार का बेंदी गांव अब विकास की राह पर है. नक्सली वर्चस्व खत्म हो चुका है, सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंचने लगी हैं.
लातेहारः नक्सलवाद के कारण वर्षों तक लातेहार जिले के कई ग्रामीण इलाकों में विकास की किरण पहुंच नहीं पाई थी. डर और खौफ का आलम ऐसा था कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना आसान नहीं था. परंतु जैसे-जैसे नक्सलवाद के काले बादल छंटने लगे, वैसे-वैसे गांव तक भी विकास पहुंचने लगी. लातेहार जिले का बेंदी गांव इसका उदाहरण है.
तीन-तीन नक्सली संगठन का था वर्चस्व
दरअसल लातेहार जिले में कुछ वर्ष पहले तक नक्सलियों का वर्चस्व था. जिले के कई ऐसे इलाके थे जहां एक साथ तीन-तीन नक्सली संगठनों का बोलबाला था. सदर प्रखंड का बेंदी पंचायत एक ऐसा ही इलाका था, जहां एक साथ माओवादी, टीएसपीसी और जेजेएमपी नक्सली संगठन का वर्चस्व था. यहां अक्सर नक्सली संगठनों द्वारा हिंसक घटनाओं को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती थी.
विकास कार्यक बाधित
तीन-तीन नक्सली संगठनों का गढ़ रहने के कारण इस इलाके में विकास के कार्य पूरी तरह बाधित थे. पुरे पंचायत में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था. ना तो इस पंचायत में आने-जाने की कोई बेहतर सुविधा थी और ना ही यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं ही मिल पाती थी. परंतु जैसे-जैसे नक्सलियों का वर्चस्व कम होता गया, वैसे-वैसे यहां भी विकास योजनाएं पहुंचने लगी और लोगों के जीवन में भी बदलाव आने लगा.
सड़क से लेकर स्वास्थ्य सुविधा तक हुई बहाल
उग्रवादियों का वर्चस्व समाप्त होने के बाद बेंदी पंचायत के इलाके में विकास के कार्य तेजी से होने लगे. यहां स्वास्थ्य सुविधा से लेकर सड़क और अन्य सुविधाएं भी बहाल होने लगी. हालांकि पंचायत के कई ऐसे गांव हैं, जहां आज भी सड़क सुविधा का अभाव है. परंतु पंचायत का बेंदी, लेधपा, चुरिया आदि गांव में विकास साफ दिखने लगा.
यहां स्वास्थ्य और सड़क से लेकर अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध हो गए. स्थानीय ग्रामीण प्रकाश परहिया, बीरबल सिंह आदि ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहले की अपेक्षा अब काफी बदलाव हो गया है. सड़क की बेहतर सुविधा हो गई है. स्वास्थ्य सुविधा भी गांव में ही मिल जा रही है. नदी में पुल का निर्माण हो गया. रेलवे स्टेशन की व्यवस्था भी बेहतर हो गयी. पंचायत भवन भी खुलने लगा है और लोगों को इसका लाभ भी मिलने लगा है.
ग्रामीणों ने बताया कि कुछ वर्ष पहले तक इस इलाके में नक्सलियों का वर्चस्व होता था, जिसके कारण विकास कार्य रुका हुआ था. वहीं इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग में एमपीडब्ल्यू के रूप में कार्यरत संजोग कुमार ने बताया कि पंचायत मुख्यालय में वैलनेस सेंटर का संचालन काफी बेहतर ढंग से किया जा रहा है. लोगों को बेहतर सुविधा भी दी जा रही है. यहां नॉर्मल प्रसव की भी बेहतर व्यवस्था उपलब्ध है. यदि कोई मरीज कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसे तत्काल सदर अस्पताल भी भेजने की पूरी व्यवस्था है.
नक्सली कभी ग्रामीणों के हितैषी नहीं हो सकते
इधर लातेहार जिले से नक्सलियों के वर्चस्व को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लातेहार एसपी कुमार गौरव ने कहा कि नक्सली कभी भी ग्रामीणों के हितैषी नहीं हो सकते हैं. उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि किसी भी सूरत में नक्सलियों का सहयोग न करें. गांव तक विकास योजनाओं को पहुंचा कर ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाना सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता है.
