अब ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों का हो सकेगा विकास, शर्तों के दायरे में गिराए जा सकेंगे पेड़
ताजमहल के पांच किलोमीटर की हवाई परिधि के अंदर और बाहर शर्तों के साथ गिराए जा सकेंगे पेड़, हो सकेगी कटाई, छंटाई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 7:57 PM IST
लखनऊ: अब आगरा के ताजमहल और उसके आसपास के हजारों वर्ग मीटर में फैले संरक्षित क्षेत्रों में जो भी वृक्ष विकास में बाधक होंगे उनकी कटाई, छंटाई और पातन का रास्ता साफ हो गया है. अब इन क्षेत्रों के विकास को गति मिल सकेगी. हालांकि इसमें भी कुछ शर्तें लागू होंगी.
हवाई क्षेत्र की पांच किलोमीटर की परिधि के अंदर वृक्षों की कटाई, छंटाई और पातन के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी, जबकि इस परिधि से बाहर वन विभाग और सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी (सीईसी) से अनुमति प्राप्त करनी होगी. किसानों के अलावा ऐसे विभाग जिन्हें उस क्षेत्र में विकास और जनहित का काम करना है उनके लिए भी परमिशन का रास्ता साफ हुआ है.
मुख्य वन संरक्षक आईएफएस अदिति शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक ताजमहल से पांच किलोमीटर हवाई दूरी की परिधि से बाहर के क्षेत्र में किसानों को यूकेलिप्टस पॉपलर और मिलियाडुबिया प्रजाति के एक से 49 वृक्षों को आकस्मिक स्थिति में जहां प्रॉपर्टी को नुकसान/जनहानि से बचाने के लिए वृक्षों की छंटाई, कटाई की अनुमति होगी.
ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाने के लिए वृक्षों को हटाने और आकस्मिक स्थिति में जहां प्रॉपर्टी को नुकसान/जनहानि से बचाने के लिए बिजली विभाग को पोल, हाई टेंशन लाइन और अन्य विद्युत लाइन में बाधक वृक्षों की ट्रीमिंग/प्रूनिंग/लापिंग के लिए प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी से अनुमति प्रदान की जाएगी.
उन्होंने बताया कि ताजमहल से पांच किलोमीटर हवाई दूरी की परिधि से बाहर अकृषकों को किसी भी प्रजाति के एक से 49 वृक्षों की अनुमति सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी से लेनी होगी. 50 से या उससे अधिक वृक्षों की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से दी जाएगी.
ताजमहल से पांच किलोमीटर हवाई दूरी की परिधि से बाहर सूखे वृक्षों के संबंध में सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी निरीक्षण करेगी और फिर अनुमति जारी करेगी.
बता दें कि एमसी मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में न्यायालय की तरफ से आठ मई 2015 को आदेश पारित किया गया था.
इसके तहत ताज ट्रिपेजियम जोन के अंतर्गत किसी भी प्रकार के वृक्षों की छंटाई, कटाई और पातन को बिना सर्वोच्च न्यायालय के अनुमति प्राप्त किए पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था.
लेकिन ताज ट्रेपीजियम जोन प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए और आकस्मिक परिस्थितियों में टीटीजेड क्षेत्र के अंतर्गत वृक्षों की छंटाई, कटाई और पातन की अनुमति के लिए प्रक्रिया अब आसान कर दी गई है.
ताज ट्रेपेजियम ज़ोन ताजमहल को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने के लिए उसके चारों ओर 10,400 वर्ग किलोमीटर में फैला एक संरक्षित क्षेत्र है. वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्थापित यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिलों को कवर करता है.
ताज ट्रेपेजियम जोन की क्या है ख़ासियत
ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसे विश्व धरोहर स्थलों को प्रदूषण (सल्फर डाइऑक्साइड) के कारण होने वाले पीलेपन और क्षति से बचाना है. यह एक समलंब चतुर्भुज के आकार में है, जो आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा और भरतपुर तक फैला है. इस क्षेत्र में भारी उद्योगों पर प्रतिबंध है. सिर्फ प्रदूषण-मुक्त या पर्यावरण के अनुकूल (हरित) उद्योगों को ही काम करने की अनुमति है. ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत इसकी निगरानी करता है.