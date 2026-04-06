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अब ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों का हो सकेगा विकास, शर्तों के दायरे में गिराए जा सकेंगे पेड़

अब ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों का हो सकेगा विकास. ( ETV BHARAT )

लखनऊ: अब आगरा के ताजमहल और उसके आसपास के हजारों वर्ग मीटर में फैले संरक्षित क्षेत्रों में जो भी वृक्ष विकास में बाधक होंगे उनकी कटाई, छंटाई और पातन का रास्ता साफ हो गया है. अब इन क्षेत्रों के विकास को गति मिल सकेगी. हालांकि इसमें भी कुछ शर्तें लागू होंगी. हवाई क्षेत्र की पांच किलोमीटर की परिधि के अंदर वृक्षों की कटाई, छंटाई और पातन के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी, जबकि इस परिधि से बाहर वन विभाग और सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी (सीईसी) से अनुमति प्राप्त करनी होगी. किसानों के अलावा ऐसे विभाग जिन्हें उस क्षेत्र में विकास और जनहित का काम करना है उनके लिए भी परमिशन का रास्ता साफ हुआ है. अब ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों का हो सकेगा विकास. (ETV BHARAT) मुख्य वन संरक्षक आईएफएस अदिति शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक ताजमहल से पांच किलोमीटर हवाई दूरी की परिधि से बाहर के क्षेत्र में किसानों को यूकेलिप्टस पॉपलर और मिलियाडुबिया प्रजाति के एक से 49 वृक्षों को आकस्मिक स्थिति में जहां प्रॉपर्टी को नुकसान/जनहानि से बचाने के लिए वृक्षों की छंटाई, कटाई की अनुमति होगी. ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाने के लिए वृक्षों को हटाने और आकस्मिक स्थिति में जहां प्रॉपर्टी को नुकसान/जनहानि से बचाने के लिए बिजली विभाग को पोल, हाई टेंशन लाइन और अन्य विद्युत लाइन में बाधक वृक्षों की ट्रीमिंग/प्रूनिंग/लापिंग के लिए प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी से अनुमति प्रदान की जाएगी. उन्होंने बताया कि ताजमहल से पांच किलोमीटर हवाई दूरी की परिधि से बाहर अकृषकों को किसी भी प्रजाति के एक से 49 वृक्षों की अनुमति सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी से लेनी होगी. 50 से या उससे अधिक वृक्षों की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से दी जाएगी.