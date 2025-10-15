ETV Bharat / state

देश भर के पर्यटन मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन, 50 डेस्टिनेशन पर मंथन जारी

उदयपुर में पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में 'वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन' योजना पर मं​थन हुआ.

Tourism Ministers Conference
सम्मेलन में मौजूद केंद्रीय पर्यटन मंत्री शेखावत. (Etv Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 4:35 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन भी देश भर के पर्यटन मंत्रियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान 50 पर्यटन स्थलों के विकास पर गहन मंथन हुआ. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी विचार व्यक्त किए.

केंद्रीय पर्यटन विभाग की सचिव वी. विद्यावथी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 'वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन' की संकल्पना इसी उद्देश्य से दी है ताकि प्रत्येक राज्य कम से कम एक विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल विकसित कर सके. यह योजना न केवल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगी, बल्कि घरेलू यात्रियों को भी अपने ही देश के नए स्थलों से परिचित कराएगी. उन्होंने कहा कि हर राज्य में पर्यटन के नए अवसर उभर रहे हैं और भारत का लक्ष्य आने वाले वर्षों में विश्व के शीर्ष दस पर्यटन देशों में शामिल होना है.

पढ़ें: उदयपुर में जुटे देशभर के पर्यटन मंत्री, आज से दो दिन मंथन

सम्मेलन में राजस्थान के पर्यटन विभाग ने उदयपुर, पुष्कर और जैसलमेर को टूरिज्म सर्किट से जोड़कर वैश्विक स्तर पर पेश करने का प्रस्तुतिकरण दिया. दूसरे दिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गुजरात और महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्रियों ने अपने-अपने प्रेजेंटेशन दिए.

Tourism Ministers Conference
कॉन्फ्रेंस में मौजूद प्रतिभागी (ETV Bharat Jaipur)

सम्मेलन के समापन पर देश भर से आए पर्यटन मंत्रियों को उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया गया. उन्हें सिटी पैलेस, फतहसागर, सज्जनगढ़ और बागोर की हवेली जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाया गया. राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित भोज के दौरान मांगणियार कलाकारों ने पारंपरिक लोक संगीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया. प्रदेश के पर्यटन विभाग की मुखिया एवं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी पूरे कार्यक्रम के दौरान मेजबान के रूप में मौजूद रही.

