देश भर के पर्यटन मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन, 50 डेस्टिनेशन पर मंथन जारी

सम्मेलन में मौजूद केंद्रीय पर्यटन मंत्री शेखावत. ( Etv Bharat Udaipur )

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन भी देश भर के पर्यटन मंत्रियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान 50 पर्यटन स्थलों के विकास पर गहन मंथन हुआ. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी विचार व्यक्त किए. केंद्रीय पर्यटन विभाग की सचिव वी. विद्यावथी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 'वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन' की संकल्पना इसी उद्देश्य से दी है ताकि प्रत्येक राज्य कम से कम एक विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल विकसित कर सके. यह योजना न केवल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगी, बल्कि घरेलू यात्रियों को भी अपने ही देश के नए स्थलों से परिचित कराएगी. उन्होंने कहा कि हर राज्य में पर्यटन के नए अवसर उभर रहे हैं और भारत का लक्ष्य आने वाले वर्षों में विश्व के शीर्ष दस पर्यटन देशों में शामिल होना है. पढ़ें: उदयपुर में जुटे देशभर के पर्यटन मंत्री, आज से दो दिन मंथन