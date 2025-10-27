ETV Bharat / state

नक्सल प्रभावित बीजापुर के 2 दूरस्थ गांवों में जन-सुविधा कैंप स्थापित, सुरक्षाबलों ने दिखाया साहस

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत, ग्राम कांडलापर्ती-2 एवं पिल्लूर में ये कैंप खोला गया है.

BIJAPUR 2 NEW CAMP
नक्सल प्रभावित बीजापुर के 2 दूरस्थ गांवों में जन-सुविधा कैंप स्थापित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

October 27, 2025

बीजापुर: जिले में नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और पहल की गई है. “नियद नेल्ला नार” योजना के तहत भोपालपटनम और फरसेगढ़ थाना क्षेत्रों के गांवों में दो नए सुरक्षा और जन-सुविधा कैम्प स्थापित किए गए हैं. इनमें एक कैंप कांडलापर्ती-2 और दूसरा पील्लूर में खोला गया.

कठिन परिस्थितियों में साहसिक प्रयास: बारिश, जंगल और पहाड़ी इलाके जैसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षाबलों ने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया. जिसके चलते कैम्प की स्थापना पूरी हुई. यह कदम सुरक्षा के साथ-साथ विकास को गति देने में भी अहम साबित होगा.

BIJAPUR 2 NEW CAMP
ग्राम कांडलापर्ती-2 एवं पिल्लूर में ये कैंप खोला गया है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अंतर्राज्यीय संपर्क और आधारभूत ढांचा: मूलभूत सुविधा के साथ ही ये कैंप भोपालपटनम, फरसेगढ़, सेंड्रा और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली को जोड़ने की दिशा में भी मददगार होंगे. इससे नेशनल पार्क क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों तक सड़क, बिजली और अन्य सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी.

सुरक्षा और विकास का संगम: नए कैम्प से आसपास के गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, पीडीएस दुकानें, मोबाइल नेटवर्क, सड़क और पुल-पुलिया जैसी सुविधाएं सुलभ होंगी. इससे माओवादियों की गतिविधियों पर रोक लगने के साथ ग्रामीणों का भरोसा भी मजबूत होगा.

BIJAPUR 2 NEW CAMP
कठिन परिस्थितियों में सुरक्षाबलों ने दिखाया साहस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सल उन्मूलन में सफलता: वर्ष 2024 से अब तक बीजापुर जिले में 21 सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए हैं. जिससे कई सफलता भी मिली है-

  • 599 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया.
  • 196 माओवादी मुठभेड़ों में मारे गए.
  • 986 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं.

संपूर्ण बस्तर संभाग में अब तक 210 माओवादियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है. यह नक्सल विरोधी अभियान की एक बड़ी रणनीतिक सफलता है.

विकास की तेज रफ्तार: वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान बीजापुर जिले में अब तक कुल 43 नए सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए हैं. इन कैम्पों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल नेटवर्क, आंगनबाड़ी और जन-सुविधाएं तेजी से विकसित की जा रही हैं.

BIJAPUR 2 NEW CAMP
नियद नेल्ला नार योजना के तहत कैंप खोले गए हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस अभियान का संचालन वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में किया गया, जिनमें बस्तर IG सुन्दरराज पी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महानिरीक्षक शालिन, बीजापुर SP डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव सहित कई पुलिस एवं सुरक्षा बल अधिकारी शामिल थे.

