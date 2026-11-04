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नक्सलमुक्त दंतेवाड़ा की बदलती तस्वीर, बैलाडीला के लावा गांव में पहली बार गूंजी टीवी की आवाज, 70 साल बाद दुनिया से जुड़ा गांव

नक्सल मुक्त दंतेवाड़ा की सुखद तस्वीर ( ETV BHARAT )

दंतेवाड़ा: कभी नक्सलवाद और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बुनियादी सुविधाओं से दूर रहा बैलाडीला का लावा गांव अब देश दुनिया से जुड़ गया है. लावा गांव में आजादी के लगभग 7 दशक बाद टेलीविजन की आवाज गूंजी है. इस गांव में 21 आदिवासी परिवार रहते हैं. यहां जिला प्रशासन के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) ने कम्युनिटी सोलर टीवी स्थापित किया है. टीवी की सुविधा मिलने से अब लोग देश दुनिया से जुड़ गए हैं. यहां ग्रामीण एक ही स्थान पर बैठकर टेलीविजन के जरिए समाचार, मनोरंजन और शिक्षा से जुड़ी जानकारी हासिल कर रहे हैं.

घने जंगलों के बीच बसा है लावा गांव कुआकोंडा विकासखंड के अंतर्गत आने वाला लावा गांव बैलाडीला की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ है. किरंदुल के प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र से महज आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के बावजूद यह गांव लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से कटा रहा. गांव तक पहुंचने के लिए आज भी पक्की सड़क उपलब्ध नहीं है. ग्रामीणों को राशन और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पहाड़ी एवं पथरीले रास्तों से पैदल आवागमन करना पड़ता है. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहने के कारण यहां प्रशासनिक पहुंच तथा बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी चुनौतीपूर्ण रहा है.