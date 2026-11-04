नक्सलमुक्त दंतेवाड़ा की बदलती तस्वीर, बैलाडीला के लावा गांव में पहली बार गूंजी टीवी की आवाज, 70 साल बाद दुनिया से जुड़ा गांव
बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा होने के बाद दंतेवाड़ा के बैलाडीला पहाड़ी पर टीवी की सुविधा मुहैया हुई है. मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 6:12 PM IST
दंतेवाड़ा: कभी नक्सलवाद और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बुनियादी सुविधाओं से दूर रहा बैलाडीला का लावा गांव अब देश दुनिया से जुड़ गया है. लावा गांव में आजादी के लगभग 7 दशक बाद टेलीविजन की आवाज गूंजी है. इस गांव में 21 आदिवासी परिवार रहते हैं. यहां जिला प्रशासन के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) ने कम्युनिटी सोलर टीवी स्थापित किया है. टीवी की सुविधा मिलने से अब लोग देश दुनिया से जुड़ गए हैं. यहां ग्रामीण एक ही स्थान पर बैठकर टेलीविजन के जरिए समाचार, मनोरंजन और शिक्षा से जुड़ी जानकारी हासिल कर रहे हैं.
घने जंगलों के बीच बसा है लावा गांव
कुआकोंडा विकासखंड के अंतर्गत आने वाला लावा गांव बैलाडीला की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ है. किरंदुल के प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र से महज आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के बावजूद यह गांव लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से कटा रहा. गांव तक पहुंचने के लिए आज भी पक्की सड़क उपलब्ध नहीं है. ग्रामीणों को राशन और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पहाड़ी एवं पथरीले रास्तों से पैदल आवागमन करना पड़ता है. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहने के कारण यहां प्रशासनिक पहुंच तथा बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी चुनौतीपूर्ण रहा है.
नक्सलमुक्त दंतेवाड़ा की तस्वीर बदली
समय के साथ क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने और सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयासों से अब दुर्गम वनांचल क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने लगी है. जिला प्रशासन भी ऐसे गांवों तक पहुंच बनाने का प्रयास कर रहा है, जो वर्षों से मूलभूत सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं. अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया जा रहा है. उनकी जरूरतों, समस्याओं और अपेक्षाओं को समझकर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से पहल की जा रही है.
लावा गांव में कम्युनिटी सोलर टीवी की स्थापना इसी प्रयास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है. गांव में पारंपरिक विद्युत व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण यहां सौर ऊर्जा आधारित टेलीविजन की व्यवस्था की गई है. क्रेडा और जिला प्रशासन की इस पहल से अब बिना बिजली के लोग टीवी का आनंद उठा सकेंगे. सामुदायिक टीवी की सबसे खास बात यह है कि इसका लाभ गांव के सभी 21 परिवारों को सामूहिक रूप से मिलेगा. ग्रामीण एक निर्धारित स्थान पर एकत्रित होकर समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख सकेंगे. इससे गांव में सामूहिक सहभागिता, आपसी मेलजोल और संवाद के नए अवसर भी विकसित होंगे.
सौर ऊर्जा दुर्गम गांवों के लिए बनी उम्मीद
लावा गांव में सौर ऊर्जा से संचालित कम्युनिटी टीवी की स्थापना यह भी दर्शाती है कि जहां पारंपरिक बिजली व्यवस्था पहुंचाना कठिन है, वहां वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है. पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे ऐसे गांवों के लिए सौर ऊर्जा आधारित सुविधाएं उपयोगी साबित हो सकती है.
70 साल बाद पहुंची टीवी सेवा
आजादी के सात दशक बाद लावा गांव में टेलीविजन की शुरुआत भले ही शहरी क्षेत्रों के लिए सामान्य बात लगे, लेकिन यहां रहने वाले 21 परिवारों के लिए यह आधुनिक दुनिया से जुड़ने का नया माध्यम है. यह सिर्फ एक टीवी की स्थापना नहीं, बल्कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन तक पहुंच बनाने की पहल है.
नक्सल प्रभावित रहे दंतेवाड़ा के सुदूर इलाकों में बदलते हालात के बीच अब विकास की सुविधाएं अंतिम छोर तक पहुंचाने की कोशिशें दिखाई देने लगी हैं. बैलाडीला की पहाड़ियों के बीच बसे लावा गांव में पहली बार गूंजी टीवी की आवाज गूंजने से संचार नेटवर्क स्थापित होने की उम्मीद भी जगी है.