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कवर्धा में नहीं होगी बिजली समस्या, 132 केवी सब स्टेशन का भूमिपूजन, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी सौगात

कवर्धा के ग्रामीण इलाकों में अब लोगों को बिजली की समस्या से राहत मिल सकेगी.

Chhattisgarh Deputy CM Vijay Sharma
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 27, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
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कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा के विकास के लिए साय सरकार लगातार कार्य कर रही है. कवर्धा में भोरमदेव कॉरिडोर बनाया जा रहा है. इससे यह इलाका पर्यटन के क्षेत्र में चमकेगा. अब इसके साथ ही कवर्धा के ग्रामीण इलाकों को भी चमकाने का काम किया जा रहा है. इस कड़ी में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जिले को अहम सौगात दी है. शुक्रवार को उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में 132 केवी सब स्टेशन का भूमिपूजन किया है. इसके साथ ही उन्होंने सकरी नदी तट निमार्ण का भी भूमिपूजन किया.सकरी नदी तट निर्माण से इलाके में बाढ़ की समस्या से निजात मिल सकेगी.

कोडार गांव के लोगों की समस्या होगी दूर

ग्राम कोडार में सकरी नदी के लगातार बढ़ते कटाव से ग्रामीण लंबे समय से परेशान थे. इसे ध्यान में रखते हुए 4.08 करोड़ रुपए की लागत से 250 मीटर लंबे तटबंध निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया. इस तटबंध के निर्माण से नदी किनारे बसे घरों को सुरक्षा मिलेगी और हर साल होने वाले कटाव की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेग.। साथ ही ग्रामीणों को निस्तारी और दैनिक उपयोग के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होगा, जिससे उनकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आएगा.

कवर्धा में विकास कार्यों का भूमिपूजन (ETV BHARAT)
Deputy CM Vijay Sharma on Visit to Kawardha
कवर्धा दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)

जैतपुरी में सब स्टेशन की स्थापना

इसी क्रम में ग्राम जैतपुरी में भी एक बड़ी सौगात दी गई. यहां लंबे समय से बिजली की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को राहत देने के उद्देश्य से 3 करोड़ रुपए की लागत से 11/33 केवी विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण का भूमिपूजन किया गया. इस सब-स्टेशन के शुरू होने से क्षेत्र के लगभग 12 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा. किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी, जिससे कृषि कार्यों में सुधार होगा और उत्पादन बढ़ने की संभावना भी बनेगी. साथ ही बार-बार बिजली गुल होने की समस्या से भी निजात मिलेगी.इन दोनों परियोजनाओं के जरिए क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी. इससे इस इलाके का विकास होगा और लोगों की समस्याएं दूर होगी.

Development work in Kawardha
कवर्धा में विकास कार्य (ETV BHARAT)
Bhumipujan for Substation in Kawardha
कवर्धा में सब स्टेशन का भूमिपूजन (ETV BHARAT)

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कवर्धा का विकास
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