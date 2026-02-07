ETV Bharat / state

KDA बदलेगा कानपुर की तस्वीर; CM ने स्वीकृत किए 12 विभागों के 140 प्रोजेक्ट्स

कानपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की दिक्कतों व परेशानियों को लेकर वर्ष 2024 में स्टडी की गई थी.

कानपुर शहर की तस्वीर बदलेगी.
कानपुर शहर की तस्वीर बदलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 1:29 PM IST

Updated : February 7, 2026 at 2:15 PM IST

कानपुर : औद्योगिक नगरी कानपुर की तस्वीर बदलने के लिए योगी सरकार ने कानपुर विकास प्राधिकरण के रोडमैप और कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है. सीएम ने 12 विभागों को 140 प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी है. इसके तहत करीब 26670 करोड़ की धनराशि से विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा. कानपुर विकास प्राधिकरण का दावा है कि इस धनराशि से आगामी तीन से चार साल में कानपुर बदले स्वरूप में नजर आएगा.

जानकारी देते कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) वीसी मदन सिंह गर्बयाल.

कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) वीसी मदन सिंह गर्बयाल ने बताया कि औद्योगिक नगरी कानपुर में विकास के लिए वर्ष 2024 में कई विभागों की संयुक्त टीम ने छह माह तक स्टडी की थी. इसमें जाम, टूटी सड़कें, प्रदूषण समेत कई मुश्किलों और परेशानियों की बात सामने आई. इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए करीब 20 प्रोजेक्ट्स तैयार करके मंजूरी के लिए शासन को भेज गए थे. 12 विभागों की ओर से 140 प्रोजेक्ट्स पर तीन अलग-अलग चरणों में प्रेजेंटेशन के बाद सीएम से स्वीकृति मिल गई है.

कानपुर के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स.
कानपुर के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स.
कानपुर में होने वाले कार्यों का विस्तृत ब्यौरा.
कानपुर में होने वाले कार्यों का विस्तृत ब्यौरा.


केडीए वीसी के मुताबिक 140 प्रोजेक्ट्स के धरातल पर उतरने के बाद कानपुर शहर की कई दुश्वारियां दूर हो जाएंगी. आगामी तीन से चार साल में कानपुर शहर बेहतर लुक में नजर आएगा. इसके अलावा कई विभागों के लिए सांसद निधि से भी बजट जारी होगा. केडीए के हिस्से में 38 प्रोजेक्ट्स हैं. इस पूरी कवायद के लिए केडीए की ओर से सिटी डेवलपमेंट प्लान भी तैयार किया गया था.

Last Updated : February 7, 2026 at 2:15 PM IST

