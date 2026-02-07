ETV Bharat / state

KDA बदलेगा कानपुर की तस्वीर; CM ने स्वीकृत किए 12 विभागों के 140 प्रोजेक्ट्स

कानपुर : औद्योगिक नगरी कानपुर की तस्वीर बदलने के लिए योगी सरकार ने कानपुर विकास प्राधिकरण के रोडमैप और कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है. सीएम ने 12 विभागों को 140 प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी है. इसके तहत करीब 26670 करोड़ की धनराशि से विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा. कानपुर विकास प्राधिकरण का दावा है कि इस धनराशि से आगामी तीन से चार साल में कानपुर बदले स्वरूप में नजर आएगा.

जानकारी देते कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) वीसी मदन सिंह गर्बयाल. (Video Credit : ETV Bharat)

कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) वीसी मदन सिंह गर्बयाल ने बताया कि औद्योगिक नगरी कानपुर में विकास के लिए वर्ष 2024 में कई विभागों की संयुक्त टीम ने छह माह तक स्टडी की थी. इसमें जाम, टूटी सड़कें, प्रदूषण समेत कई मुश्किलों और परेशानियों की बात सामने आई. इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए करीब 20 प्रोजेक्ट्स तैयार करके मंजूरी के लिए शासन को भेज गए थे. 12 विभागों की ओर से 140 प्रोजेक्ट्स पर तीन अलग-अलग चरणों में प्रेजेंटेशन के बाद सीएम से स्वीकृति मिल गई है.