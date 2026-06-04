धमतरी में विकास को रफ्तार: 9 किलोमीटर फोरलेन सड़क और 2 करोड़ की चौपाटी से बदलेगी शहर की तस्वीर
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने धमतरी की प्रमुख फोरलेन सड़क परियोजनाओं और कांटा तालाब परिसर में कार्यों की प्रगति का जायजा लिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 4, 2026 at 10:18 AM IST
धमतरी: शहर को आधुनिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ी पहल शुरू की है. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बुधवार को धमतरी की प्रमुख फोरलेन सड़क परियोजनाओं और कांटा तालाब परिसर में विकसित की जा रही चौपाटी का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए.
विकास परियोजनाओं का कलेक्टर ने लिया जायजा
निरीक्षण के दौरान बताया गया कि रत्नाबांधा चौक से मुजगहन तक लगभग 4.4 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सड़क किनारे आवश्यक पेड़ों की कटाई का कार्य जारी है और निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है. निर्माण कार्य जून के अंतिम सप्ताह अथवा जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है. इसके अलावा सिहावा चौक से कोलियारी तक करीब 5 किलोमीटर सड़क को भी फोरलेन के रूप में विकसित किया जाएगा.
फोर लेन सड़क से लोगों को मिलेगी सुविधा
कलेक्टर ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में मदद मिलेगी और लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी.उन्होंने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान दोनों ओर पाथ-वे (पैदल मार्ग) बनाए जाएंगे. साथ ही भविष्य में पेयजल पाइपलाइन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहले से ही आवश्यक व्यवस्था की जाएगी, ताकि बाद में सड़कों को खोदने की जरूरत न पड़े.
कलेक्टर ने चौपाटी का भी किया निरीक्षण
कलेक्टर ने कांटा तालाब परिसर में लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रही चौपाटी का भी निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि यह परियोजना नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित मनोरंजन स्थल उपलब्ध कराएगी. चौपाटी तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक सड़क मार्ग और प्रवेश द्वार निर्माण के संबंध में निजी एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए.
निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के एसडीओ मुरलीधर पैकरा, नगर निगम के उपायुक्त पी.सी. सार्वा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे.
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि जिले में चल रहे अधोसंरचना विकास कार्य न केवल नागरिक सुविधाओं को मजबूत करेंगे, बल्कि धमतरी को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित शहर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.