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Exclusive: नक्सलगढ़ से विकासगढ़, अबूझमाड़ के गांवों में सुखद बदलाव, विकास की रौशनी में खिलखिला रही जिंदगी

नक्सलवाद के खात्मे से अबूझमाड़ में विकास की बयार बह रही है. लोग खुश हैं. पेश है आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

Development work in Abujhmad
अबूझमाड़ में बदलाव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 12, 2026 at 8:25 PM IST

9 Min Read
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नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से करीब 38 किलोमीटर दूर ब्रह्बेड़ा गांव के शख्स की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है. वो स्वीच ऑन कर एक बल्ब जलता हुआ देख रहे हैं. उनकी आंखों ने अपने घर में ये रोशनी देखने के लिए बरसों या कहिए दशकों का इंतजार किया है. साल 1947 में आजाद हुए देश के एक ऐसे कोने की ये कहानी है, जिसे अबूझमाड़ कहा जाता है. यानी ऐसी जगह जिसे बूझा ही नहीं गया.

नक्सलवाद के खात्मे से बदल रही तस्वीर

सत्तर के दशक में यहां नक्सलवाद ने दस्तक दी. 90 का दशक आते आते जड़े जमाई और फिर नक्सलियों ने ऐसा तांडव मचाया कि 'विकास' को दशकों पीछे छोड़ दिया. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क, बिजली, पानी के बिना जिंदगानी कैसे चल सकती है. लेकिन दशकों तक अबूझमाड़ के लोगों ने ये जिंदगी जी है. बुनियादी सुविधाओं की कमी और नक्सली खौफ के बीच नरक सी जिंदगी. अब नक्सलवाद के खात्मे के बाद यहां तस्वीर बदल रही है.

विकास का साक्षी बन रहा अबूझमाड़ (ETV BHARAT)

31 मार्च 2026 के बाद से तेज हुए विकास कार्यों ने इस बदलाव को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है. नारायणपुर जिले का ग्राम ब्रह्बेडा आज इस परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण बनकर उभर रहा है, जहां कभी नक्सलियों की पनाहगाह रही जमीन अब सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा के जरिए नई उम्मीदों को जन्म दे रही है.

अंधेरे से उजाले तक, बिजली का उजियारा

एक समय ऐसा था, जब ब्रह्बेड़ा गांव में बिजली का नामोनिशान नहीं था. ग्रामीणों को सूर्यास्त से पहले ही अपने सभी काम निपटाने पड़ते थे. रात के अंधेरे से लड़ने के लिए, जंगल से लकड़ी लाकर जलाना पड़ता था. जीवन पूरी तरह अंधेरे में गुजरता था, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद कहीं जाकर अब गांव में विद्युतीकरण हो चुका है. घर-घर बिजली पहुंच रही है, रात में भी रोशनी का उजाला जीवन में नई ऊर्जा भर रहा है, बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिल रहा है. अब लगता है सही मायने में आजादी मिली है.

Electricity in the village of Brahbeda in Abujhmad
अबूझमाड़ के ग्राम ब्रह्बेडा में बिजली (ETV BHARAT)

ग्रामीण सोनू राम हिचामी बताते हैं कि बिजली की सुविधा हो गई है. इससे काफी सहूलियत मिल रही है. बिजली आने से बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं मिल रही है.

सड़क से जुड़ा गांव, बदली जिंदगी

ग्राम ब्रह्बेडा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सीमेंट सड़क बन रही है. यह वही क्षेत्र है, जहां कभी सड़क निर्माण की कोशिशों को नक्सलियों द्वारा बाधित कर दिया जाता था. आज कई किलोमीटर लंबी सड़क गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ रही है. इस सड़क ने ग्रामीणों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है.सड़क ने केवल आवागमन ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन स्तर को बदलने की दिशा में पहला मजबूत कदम साबित किया है.

Development in Abujhmad
अबूझमाड़ में विकास की तस्वीर (ETV BHARAT)

पहले नक्सली थे, इसलिए रोड नहीं बन पाई. सड़क नहीं होने के कारण गांव तक कोई सुविधा नहीं पहुंच पाती थी. बीमार होने पर मरीज को कांवड़ में उठाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर एंबुलेंस तक ले जाना पड़ता था-सोनू राम हिचामी, ग्रामीण

तेजी से बदल रहे हालात

पहले जहां सरकारी कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी, पटवारी, वन कर्मी तक गांव आने से डरते थे, वहीं अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. अब नियमित रूप से आंगनवाड़ी सेवाएं मिल रही है. शिक्षक बच्चों को पढ़ाने स्कूल पहुंच रहे है. स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक पहुंच रही हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिला प्रशासन के अधिकारी, यहां तक कि कलेक्टर खुद गांव का दौरा कर रहे हैं. इससे ग्रामीणों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और उन्हें यह भरोसा मिला है कि अब वे अकेले नहीं हैं.

Construction work in Abujhmad
अबूझमाड़ में निर्माण कार्य (ETV BHARAT)

अभी सड़क, बिजली, पानी, स्कूल की सुविधा है. अब अच्छा लग रहा है. अब पक्का आवास भी मिल रहा है. हम तो पहले कच्चे घर में रहते थे. पहले कैरोसीन मिलता था तो चिमनी जलाते थे, वर्ना आग जलाकर रोशनी करते थे. पहले नक्सली बहुत थे, इसलिए यहां आने से लोग डरते थे. अब तो सब अच्चा हो गया है- सोनू राम हिचामी,ग्रामीण

Education System in Abujhmad
अबूझमाड़ में शिक्षा व्यवस्था (ETV BHARAT)

शिक्षा में क्रांति, झोपड़ी से पक्के स्कूल तक

नक्सल प्रभाव के कारण ब्रह्बेडा गांव में शिक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर थी.जर्जर स्कूल भवन के कारण बच्चों को घोटुल जैसी छोटी झोपड़ी में पढ़ाई करनी पड़ती थी.बच्चे बारिश और गर्मी में भी झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर थे, क्योंकि स्कूल का भवन नहीं था. लेकिन अब गांव में नया पक्का स्कूल भवन बन चुका है, आधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षा का नया वातावरण तैयार हो रहा है. आने वाले सत्र से बच्चे बेहतर माहौल में पढ़ाई कर सकेंगे. यह बदलाव न केवल शिक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी उज्ज्वल बनाएगा.

पानी की समस्या का समाधान

पहले गांव में पीने के पानी की स्थिति बेहद खराब थी. ग्रामीण नदी-नालों के दूषित पानी पर निर्भर थे, जिससे बीमारियां फैलती थीं. लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत सोलर पंप लगाए गए हैं. हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है.

Drinking Water Supply in the Villages of Abujhmad
अबूझमाड़ के गांवों में पेयजल सप्लाई (ETV BHARAT)

पहले पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब घर में मीठा पानी आ रहा है, जैसे जीवन में मिठास घुल गई हो-सोनू राम हिचामी, ग्रामीण

कच्चे से पक्का घर, सुरक्षित जीवन की ओर

गांव में पहले एक भी पक्का मकान नहीं था. लोग झोपड़ियों में रहते थे, जो बारिश में टपकती थी और जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था. अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानों का निर्माण हो रहा है. जल्द ही ग्रामीण सुरक्षित घरों में रह सकेंगे. यह बदलाव उनके जीवन में सुरक्षा और सम्मान दोनों लेकर आया है. गांवों में मोबाइल नेटवर्क भी पहुंच चुका है. लोगों को मोबाइल फोन पर बात करने में दिक्कत नहीं हो रही है. यह बदलाव काफी अच्छा लग रहा है.

पहले पैदल जाते थे, सड़क नहीं थी. मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी है. पहले तो किसी को फोन करने के लिए नेटवर्क वाली जगह ढूंढना पड़ता था, फिर फोन कराते थे. अब सब अच्छा हो रहा है- सुखनाथ हिचामी, ग्रामीण

अधूरा पुल, विकास के बीच चुनौती

जहां एक ओर विकास तेजी से हो रहा है, वहीं कुछ चुनौतियां अब भी बाकी हैं. गांव तक पहुंचने से पहले एक छोटी नदी पड़ती है. बरसात में इसे पार करना बेहद मुश्किल हो जाता है. कई ग्रामीण तेज बहाव में बह चुके हैं. इस समस्या को देखते हुए पुल निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन कई दिनों से काम अधूरा पड़ा है. ग्रामीणों में चिंता है कि बारिश से पहले पुल नहीं बना तो सड़क का फायदा अधूरा रह जाएगा. ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पुल निर्माण जल्द पूरा किया जाए.

पहले गांव में किसी के बीमार पड़ने पर दिक्कत होती थी. अब रोड बन रही है, तो सुविधा हो गई है. साहब से हमने बोला कि पुलिया बना दीजिए, बारिश में दिक्कत होगी- राजेश कुमार हिचामी, ग्रामीण

अबूझमाड़ में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं

ग्राम पंचायत मेटानार के कई गांव आज भी मुख्य मार्ग से कटे हुए हैं. इन क्षेत्रों के ग्रामीण चाहते हैं कि सड़कों का विस्तार हो, स्थाई पुलों का निर्माण हो, बिजली पहुंचे, पक्के आवास और भवनों का निर्माण हो ताकि वे भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें.ब्रह्बेड़ा गांव के पास बहने वाली नदी और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य बेहद आकर्षक है. यह क्षेत्र भविष्य में पिकनिक स्पॉट,पर्यटन केंद्र, रिवर राफ्टिंग, नेचर एवं वाटर एडवेंचर के रूप में विकसित हो सकता है, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिल सकता है.

inaccessible regions of Abujhmad
अबूझमाड़ के दुर्गम इलाके (ETV BHARAT)

अबूझमाड़ के क्षेत्र में अंदरुनी गांव में कई पर्यटन क्षेत्र बन सकते हैं. हमारी कोशिश है कि गांव वालों को ही ट्रेनिंग देकर ईको टूरिज्म के जरिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए- नम्रता जैन, कलेक्टर, नारायणपुर

अबूझमाड़ में विकास को प्राथमिकता

नारायणपुर जिले की कलेक्टर नम्रता जैन ने मीडिया संवाद में बताया कि लगातार अबूझमाड़ के गांवों में प्रशासन ने प्राथमिकता रखते हुए विकास कार्यों में तेजी लाई है. जहां पहले नक्सल प्रभाव के कारण ग्राम ब्रह्बेड़ा में ग्रामीण विकास कार्यों का विरोध करते थे आज उन्हीं गांव के लोग विकास पहुंचने से खुश हैं.

Naxalgadh to Vikasgadh
नक्सलगढ़ अबूझमाड़ बन रहा विकासगढ़ (ETV BHARAT)

ब्रहबेड़ा गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बन रही है. कार्य तेजी से चल रहा है. स्कूल का निर्माण हो गया है. पहले झोपड़ी में स्कूल लगता था, अब पक्की बिल्डिंग आ गई है. आंगनबाड़ी निर्माण का काम भी वहां चल रहा है. बच्चे आंगनबाड़ी में दाखिल हो चुके हैं. गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आय, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं और ग्रामीणों को सभी सुविधाएं दी जा रही है- नम्रता जैन, कलेक्टर, नारायणपुर

लगातार हो रहे विकास कार्यों से अबूझमाड़ की दिशा और दशा दोनों बदल रही हैं. अब शांति लौट रही है, विकास जमीन पर दिख रहा है, लोग मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है.

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