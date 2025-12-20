ETV Bharat / state

संसद में उठेगा मलूटी गांव के मंदिरों को मुद्दा, कराया जाएगा जीर्णोद्धार

दुमका: जिले में पश्चिम बंगाल की सीमा पर मंदिरों का गांव मलूटी का मुद्दा फिर गरमाया है. दुमका सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि मंदिरों का जीर्णोद्धार के लिए संसद में आवाज उठाया जाएगा. दुमका सांसद ने कहा कि मलूटी में स्थित मंदिरों का जिस तरह पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है. मंदिरों का गांव मलूटी में लाखों खर्च करने के बाद भी धार्मिक पर्यटन स्थल के मानचित्र में अपना स्थान नहीं बना सका है.



क्या है मलूटी के मंदिरों का इतिहास

दुमका जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित मंदिरों का गांव मलूटी पुरातात्विक धरोहर है. यहां 17वीं-18वीं सदी में बने 72 मंदिर है. इन मंदिरों में 58 भगवान शिव और बाकि मंदिर मां दुर्गा, मां काली और अन्य देवी-देवताओं का है. जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के बीरभूम से सटा यह इलाका राजा बसंत राय और उनके वंशजों का था. उन्हीं के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण 1690 से 1840 ई के बीच कराया गया था. यहां का मुख्य मंदिर मां मौलिक्षा की है. पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध तारापीठ मंदिर मलूटी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है.

अधिवक्ता, स्थानीय और दुमका सांसद का बयान (ईटीवी भारत)

सही ढंग से विकसित नहीं किया जा सका मलूटी