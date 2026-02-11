ETV Bharat / state

खिलौरा में विकास को मिली नई रफ्तार, विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन और लोकार्पण

खिलौरा में मंत्री टंकराम वर्मा ने डेढ़ करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया.इस दौरान उन्होंने छात्रों को भी संबोधित किया.

Khilora Bhoomi Pujan inauguration
खिलौरा में विकास को मिली नई रफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 11, 2026 at 1:47 PM IST

3 Min Read
बलौदाबाजार : विकासखंड सिमगा के ग्राम खिलौरा में मंगलवार को विकास और जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण दिन दर्ज हुआ, जब प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से किए गए और प्रस्तावित विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया. कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री ने लगभग एक करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया. इनमें गांव के सामाजिक, धार्मिक और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले कई महत्वपूर्ण निर्माण शामिल हैं.


किन कार्यों का हुआ लोकार्पण ?

लोकार्पित कार्यों में 15 लाख रुपये की लागत से निर्मित प्रार्थना शेड, 1 करोड़ 2 लाख रुपये की लागत से तैयार की गई पानी टंकी, 3 लाख रुपये की लागत से रंगमंच उन्नयन कार्य, 5 लाख रुपये की लागत से निर्मित मुक्ति धाम अहाता और 5 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन (बाल समाज) शामिल हैं.इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 10 लाख रुपए और 9.85 लाख रुपये की लागत से बनने वाले पीडीएस भवन के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन भी किया गया. इन भवनों के निर्माण से राशन वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी.

Development got new momentum
खिलौरा में विकास को मिली नई रफ्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
विकास सरकार की प्राथमिकताकार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के हर नागरिक के विकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसी सोच के साथ योजनाएं बनाई जा रही हैं. पूरे प्रदेश में विकास के कार्य तेज गति से चल रहे हैं. सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे जनता में संतोष और विश्वास का माहौल है. प्रदेश में हर ओर समृद्धि की बयार बह रही है और गांव-गांव तक विकास की छाप दिखाई दे रही है. ग्रामीणों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ लें और विकास कार्यों में प्रशासन का सहयोग करें- टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री

बच्चों को शिक्षा के लिए किया प्रेरित

इस दौरान राजस्व मंत्री ने विशेष रूप से स्कूली बच्चों को शिक्षा के महत्व पर ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह आधार है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों आगे बढ़ते हैं. बच्चों से नियमित पढ़ाई करने, अनुशासन में रहने और अपने गांव व प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया. मंत्री के इस संदेश को बच्चों और अभिभावकों ने गंभीरता से सुना. ग्रामीणों का कहना था कि जब जनप्रतिनिधि मंच से शिक्षा की बात करते हैं, तो उसका सकारात्मक असर समाज पर पड़ता है.


गांव के समग्र विकास की ओर कदम

खिलौरा में हुए यह भूमिपूजन और लोकार्पण केवल भवनों और संरचनाओं का उद्घाटन नहीं हैं, बल्कि यह गांव के समग्र विकास की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है.बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को मजबूत करने वाले ये कार्य गांव को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि निर्धारित अवधि में सभी कार्य पूरे हों और ग्रामीणों को उनका पूरा लाभ मिल सके.


