धामी सरकार के विकास प्राधिकरण का विरोध तेज, ग्रामीण इलाकों में मचा हंगामा, आंदोलन की चेतावनी
ग्रामीणों ने कहा विकास प्राधिकरण में शामिल करना किसानों और आम जनता के हितों के खिलाफ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 1, 2025 at 7:12 AM IST|
Updated : November 1, 2025 at 9:01 AM IST
रामनगर: उत्तराखंड सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास प्राधिकरण (Development Authority) में शामिल करने के निर्णय के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को बैलपड़ाव क्षेत्र के ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी कालाढूंगी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों का कहना है कि सरकार का यह निर्णय ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. जिससे आम जनता को मकान निर्माण जैसे बुनियादी कार्यों में अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
ग्रामीणों ने कहा पहले ग्रामीण अपने खेतों या घरों में आसानी से निर्माण कार्य कर पाते थे, वहीं अब विकास प्राधिकरण की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे न केवल समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है. उन्होंने कहा गांवों की परिस्थितियां शहरों से बिल्कुल अलग हैं, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों को प्राधिकरण के दायरे में लाना जनविरोधी कदम है.
इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने कहा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को जिला विकास प्राधिकरण के दायरे में लाना पूरी तरह अनुचित है. उन्होंने कहा इससे ग्रामीणों को भवन निर्माण, मरम्मत और भूमि उपयोग में अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही इस फैसले को वापस नहीं लिया, तो भाकियू प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी.
भगवान सिंह रौतेला ने कहा ग्रामीणों को प्राधिकरण की जटिल प्रक्रियाओं के बीच भटकना पड़ रहा है. जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है. उन्होंने कहा गांवों की भौगोलिक स्थिति और जीवनशैली को देखते हुए यहां शहरी नियम लागू करना अनुचित है. ग्रामीणों ने कहा यदि जल्द ही सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को विकास प्राधिकरण से हटाकर पूर्ववत स्थिति में नहीं लाया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे.
ग्रामीण क्षेत्रों को विकास प्राधिकरण में शामिल करना किसानों और आम जनता के हितों के खिलाफ है. हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत इस निर्णय को वापस ले, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा. मामले में उपजिलाधिकारी विपिन पंत ने कहा ग्रामीणों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है. उनकी मांगों को शासन तक भेजा जाएगा ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके. ग्रामीणों का कहना है कि यह आंदोलन की केवल शुरुआत है. मांगें नहीं मानी गईं, तो आने वाले दिनों में वे सामूहिक रूप से धरना और विरोध प्रदर्शन करेंगे.
पढे़ं- देहरादून आढ़त बाजार शिफ्टिंग अपडेट, 3 नवंबर से शुरू होगी रजिस्ट्री प्रक्रिया
पढे़ं- प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी प्रकरण पर MDDA की कार्रवाई, हरक सिंह ने उठाए थे सवाल