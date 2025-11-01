ETV Bharat / state

धामी सरकार के विकास प्राधिकरण का विरोध तेज, ग्रामीण इलाकों में मचा हंगामा, आंदोलन की चेतावनी

रामनगर: उत्तराखंड सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास प्राधिकरण (Development Authority) में शामिल करने के निर्णय के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को बैलपड़ाव क्षेत्र के ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी कालाढूंगी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों का कहना है कि सरकार का यह निर्णय ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. जिससे आम जनता को मकान निर्माण जैसे बुनियादी कार्यों में अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

ग्रामीणों ने कहा पहले ग्रामीण अपने खेतों या घरों में आसानी से निर्माण कार्य कर पाते थे, वहीं अब विकास प्राधिकरण की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे न केवल समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है. उन्होंने कहा गांवों की परिस्थितियां शहरों से बिल्कुल अलग हैं, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों को प्राधिकरण के दायरे में लाना जनविरोधी कदम है.

इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने कहा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को जिला विकास प्राधिकरण के दायरे में लाना पूरी तरह अनुचित है. उन्होंने कहा इससे ग्रामीणों को भवन निर्माण, मरम्मत और भूमि उपयोग में अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही इस फैसले को वापस नहीं लिया, तो भाकियू प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी.