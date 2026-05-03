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सुकमा के घने जंगलों में पहली बार पहुंची बिजली, पुसगुड़ा में उम्मीदों की रौशनी फैली, बदल गई जिंदगी

पुसगुड़ा गांव सुकमा जिला मुख्यालय से 108 किलोमीटर की दूरी पर है. यह काफी दुर्गम इलाका है. यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहा, जिससे विकास कार्यों की गति भी प्रभावित होती रही। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. यहां आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है. बिजली पहुंचने से लोगों को काफी सहूलियत हो रही है.

सुकमा : बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही विकास का उजियारा फैल रहा है. सुकमा से भी बदलाव की शानदार कहानी सामने आई है. यहां के कोंटा विकासखंड के अंतिम छोर पर बसे पुसगुड़ा गांव में आखिरकार वह दिन आ ही गया, जिसका इंतजार पीढ़ियों से किया जा रहा था। घने जंगलों, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों और दुर्गम रास्तों के बीच बसे इस गांव में पहली बार बिजली पहुंची है. जैसे ही घरों में बल्ब जले, पूरा गांव खुशी से झूम उठा. यह सिर्फ बिजली का उजाला नहीं था, बल्कि एक नए जीवन, नई उम्मीद और विकास की पहली किरण थी, जिसने पुसगुड़ा के हर चेहरे पर मुस्कान ला दी. यहां बिजली पहुंचने से लोग सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं.

बिजली से विकास की रौशनी पहुंची

जब पहली बार गांव के घरों में बल्ब जले, तो बच्चों की आंखों में चमक और बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष साफ देखा जा सकता था. वर्षों से लालटेन और ढिबरी की मंद रोशनी में जीवन गुजारने वाले ग्रामीणों के लिए यह पल किसी उत्सव से कम नहीं था. अब रातें अंधेरे में डूबी नहीं रहेंगी, बल्कि रोशनी के साथ नई संभावनाएं जन्म लेंगी. ग्रामीण मुंदराजू, सुन्नम रामे, तोड़म सच्चू, सुन्नम क्रांति, अनीगी मुथम्मा, सुन्नम कन्नी और माड़वी वीरा ने सरकार का आभार जताया है.

सुकमा के पुसगुड़ा में बिजली की रौशनी (ETV BHARAT)

पुसगुड़ा तक बिजली पहुंचाना केवल तकनीकी काम नहीं था, बल्कि यह एक कठिन परीक्षा थी. घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच टीम ने जिस साहस और समर्पण के साथ काम किया, वह सराहनीय है. यह सिर्फ बिजली नहीं, बल्कि गांव के बच्चों के भविष्य का उजाला है. अब यहां के बच्चे रात में पढ़ सकेंगे, परिवारों को सुविधा मिलेगी और गांव का आत्मविश्वास बढ़ेगा- अमित कुमार, कलेक्टर, सुकमा

कई स्थानों पर मशीनों का पहुंचना असंभव था. ऐसे में बिजली के खंभे, तार और अन्य सामग्री को मानव श्रम के जरिए जंगलों और पहाड़ियों के बीच से ले जाया गया. स्थानीय ग्रामीणों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया, जिससे यह कार्य मिशन मोड में समय से पूरा हो सका- हिलोन ध्रुव, कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

पुसगुड़ा में पहली बार पहुंची बिजली (ETV BHARAT)

पहली बार 106 लोगों के घरों में पहुंची बिजली

इस परियोजना के तहत पुसगुड़ा के 106 ग्रामीणों को पहली बार बिजली कनेक्शन दिया गया. यह संख्या भले ही छोटी लगे, लेकिन इसके पीछे की मेहनत और संघर्ष बेहद बड़ा है. हर एक कनेक्शन अपने आप में एक कहानी है संघर्ष, उम्मीद और बदलाव की कहानी है.

हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे गांव में भी बिजली आएगी. यह हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है. अब हमारे घर में पंखा चलेगा, मोबाइल चार्ज होगा और हमारे बच्चे रात में आराम से पढ़ सकेंगे-सुन्नम लक्ष्मी, निवासी,पुसगुड़ा गांव, सुकमा

बिजली पहुंचने के साथ ही पुसगुड़ा में जीवन की रफ्तार बदलने लगी है. अब गांव के लोग आधुनिक सुविधाओं से जुड़ पाएंगे. बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और संचार के साधन मजबूत होंगे. यह बदलाव केवल भौतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी गांव को नई दिशा देगा.