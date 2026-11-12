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विकसित भारत–जी राम जी योजना: प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला शुरू

3 दिवसीय कार्यशाला ( Etv Bharat )

रायपुर: विकसित भारत–जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रक्रियाओं की बेहतर समझ एवं मैदानी स्तर पर कार्यों को गति देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला का शुभारंभ हुआ. 12 नवंबर को ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में कार्यशाला का आगाज किया गया. कार्यशाला के शुभारंभ पर आयुक्त वीबी - जीरामजी तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि विकसित भारत @2047 के विजन को साकार करने के लिए योजनांतर्गत गुणवत्तापूर्ण एवं स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है. उन्होंने कार्यों के चयन में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा जलवायु अनुकूल कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए.

विकसित भारत–जी राम जी योजना तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत आजीविका डबरी, कंटूर ट्रेंच, बालिका शौचालय एवं मुक्तिधाम शेड जैसे इनोवेटिक कामों को प्राथमिकता के साथ उसे एग्जिक्यूट भी किया जा रहा है, जिनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं. इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों का विकास हो रहा है.