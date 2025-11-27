ETV Bharat / state

यूपी में कैसी होगी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, कैसे बनेगा लॉजिस्टिक हब; एक्सपर्ट्स ने दिए सुझाव, बनी रणनीति

विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की बनी रणनीति. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: 'विकसित भारत 2047 स्टेक होल्डर्स वर्कशाप' कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया. 'उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता को अनलॉक करना' विषय पर यह आयोजन हुआ. इस मौके पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि 2047 में उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए हो रहे प्रयासों में परिवहन विभाग का अहम योगदान रहेगा. उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र (प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग, रोडवेज, पीडब्ल्यूडी, सिविल एविएशन जैसे स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं. परिवहन मंत्री ने कहा कि 2047 में परिवहन कैसा होना चाहिए? सड़कें कैसी हों? भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान हो? इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. परिवहन निगम ने बड़े बदलावा किए हैं. नई बसें आई हैं. हम लोग नए डिपो बना रहे हैं. कार्यक्रम का उद्घाटन करते परिवहन मंत्री. (Photo Credit: ETV Bharat) परिवहन निगम में बदलाव: उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम, जीपीएस और पैनिक बटन का इस्तेमाल हो रहा है. टाइम टेबल बन रहे हैं. हमारे जो बस अड्डे बन रहे हैं, वह हवाई अड्डे जैसे बनाए जा रहे हैं. बस अड्डों पर लाउंज, होटल, मॉल भी हैं. लोगों के लिए दुकान भी हैं. इस तरह के डेवलपमेंट अब उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं. परिवहन विभाग अब अपने नए लुक में आ रहा है. रेलवे, एयरलाइन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिलकर कैसे लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी दे सकें? उस पर भी चर्चा हुई है. सब लोग मिलकर काम करेंगे. आने वाला 2047 कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहतर होना चाहिए. गोमती नगर में बड़ा रेलवे स्टेशन बन गया. पीपीपी मॉडल पर हमारे बस स्टेशन तैयार हो गए हैं. शहीद पथ पर पुल जोड़ने का काम हो रहा है. गोमती नगर बस अड्डे पर जाम को लेकर चर्चा हुई. यहां से एक प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा. भविष्य की प्लानिंग पर चर्चा: कार्यक्रम के दौरान राज्य में सड़क, हवाई और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को बेहतर करने पर जोर दिया गया. परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग और संबंधित एजेंसियों के सीनियर अधिकारी, परिवहन व्यवसाय से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स शामिल हुए. सभी के साथ कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स हब और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की प्लानिंग पर चर्चा की गई. कनेक्टिविटी और ट्रैफिक कंट्रोल जरूरी: वक्ताओं ने कहा कि यूपी अब वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत भारत के बड़े लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग हब के तौर पर अपनी जगह बना रहा है. यह प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के विजन से भी जुड़ा हुआ है.