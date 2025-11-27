ETV Bharat / state

यूपी में कैसी होगी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, कैसे बनेगा लॉजिस्टिक हब; एक्सपर्ट्स ने दिए सुझाव, बनी रणनीति

प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि 2047 में कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो? इस पर चर्चा हुई.

विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की बनी रणनीति.
विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की बनी रणनीति.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 7:47 PM IST

लखनऊ: 'विकसित भारत 2047 स्टेक होल्डर्स वर्कशाप' कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया. 'उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता को अनलॉक करना' विषय पर यह आयोजन हुआ. इस मौके पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि 2047 में उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए हो रहे प्रयासों में परिवहन विभाग का अहम योगदान रहेगा.

उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र (प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग, रोडवेज, पीडब्ल्यूडी, सिविल एविएशन जैसे स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

परिवहन मंत्री ने कहा कि 2047 में परिवहन कैसा होना चाहिए? सड़कें कैसी हों? भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान हो? इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. परिवहन निगम ने बड़े बदलावा किए हैं. नई बसें आई हैं. हम लोग नए डिपो बना रहे हैं.

कार्यक्रम का उद्घाटन करते परिवहन मंत्री.
कार्यक्रम का उद्घाटन करते परिवहन मंत्री.

परिवहन निगम में बदलाव: उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम, जीपीएस और पैनिक बटन का इस्तेमाल हो रहा है. टाइम टेबल बन रहे हैं. हमारे जो बस अड्डे बन रहे हैं, वह हवाई अड्डे जैसे बनाए जा रहे हैं. बस अड्डों पर लाउंज, होटल, मॉल भी हैं. लोगों के लिए दुकान भी हैं.

इस तरह के डेवलपमेंट अब उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं. परिवहन विभाग अब अपने नए लुक में आ रहा है. रेलवे, एयरलाइन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिलकर कैसे लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी दे सकें? उस पर भी चर्चा हुई है. सब लोग मिलकर काम करेंगे.

आने वाला 2047 कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहतर होना चाहिए. गोमती नगर में बड़ा रेलवे स्टेशन बन गया. पीपीपी मॉडल पर हमारे बस स्टेशन तैयार हो गए हैं. शहीद पथ पर पुल जोड़ने का काम हो रहा है. गोमती नगर बस अड्डे पर जाम को लेकर चर्चा हुई. यहां से एक प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा.

भविष्य की प्लानिंग पर चर्चा: कार्यक्रम के दौरान राज्य में सड़क, हवाई और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को बेहतर करने पर जोर दिया गया. परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग और संबंधित एजेंसियों के सीनियर अधिकारी, परिवहन व्यवसाय से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स शामिल हुए. सभी के साथ कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स हब और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की प्लानिंग पर चर्चा की गई.

कनेक्टिविटी और ट्रैफिक कंट्रोल जरूरी: वक्ताओं ने कहा कि यूपी अब वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत भारत के बड़े लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग हब के तौर पर अपनी जगह बना रहा है. यह प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के विजन से भी जुड़ा हुआ है.

उत्तर प्रदेश कनेक्टिविटी नेटवर्क ओवरव्यू पर टेक्निकल सेशन में एक्सप्रेस-वे, स्टेट हाइवे और दूसरे रोड नेटवर्क के तेजी से विस्तार के साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट और एनफोर्समेंट में सुधार पर प्रेजेंटेशन दिए गए.

परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कृषि मंडियों और बड़े शहरों के बीच आसान कनेक्टिविटी के उद्देश्य से चल रहे और प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी. इससे यात्री और माल परिवहन दोनों की आवाजाही में और सुधार होगा.

कांफ्रेंस में प्रेजेंटेशन देते एक्सपर्ट.
कांफ्रेंस में प्रेजेंटेशन देते एक्सपर्ट.

कार्यक्रम का उद्देश्य: कांफ्रेंस का मूल उद्देश्य, पॉलिसी बनाने वालों, इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसियों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स, डोमेन स्पेशलिस्ट्स और एकेडमिक्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना रहा. उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अगले 20 साल के लिए होने वाले बदलावों की पहचान की गई. साथ ही एक्सपर्ट्स के इनपुट्स लिए गए.

इस दौरान ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और फाइनेंसिंग पर भी चर्चा की गई. प्रदेश की लांग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए अलग-अलग सेक्टर्स जैसे रोड्स, लॉजिस्टिक्स, रेलवे, एविएशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक साथ जोड़ने की समझ विकसित की गई.

'लॉजिस्टिक्स स्टेटस और आगे का रास्ता' विषय पर कई जिलों में ग्रीनफील्ड लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउसिंग क्लस्टर और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोग्रेस बताई गई. भागीदारों ने राज्य की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और बड़े कंज्यूमर बेस का पूरा फायदा उठाने के लिए टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, सस्टेनेबल वेयर हाउस, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जरूरत पर जोर दिया.

फ्रेट कॉरिडोर की बड़ी भूमिका: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (DFCCIL) द्वारा कनेक्टिविटी के लिए दादरी जैसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मौजूदा कॉरिडोर पर भीड़ कम करने के लिए रेल, रोड और एयर नेटवर्क के इंटीग्रेशन पर चर्चा की.

जेवर एयरपोर्ट 24X7 कनेक्टिविटी के लिए स्पेशल सेशन में इस बात पर जोर दिया गया, कि आने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बदल देगा. कार्गो और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश के नए मौके तैयार करेगा.

सड़क दुर्घटनाओं को कम करना: एक्सपर्ट्स ने राज्य की सड़कों पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने, इंजीनियरिंग दखल, जागरूकता अभियान और विभागों के बीच मिलकर काम करने पर जोर दिया. उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास, सुरक्षित और स्थायी परिवहन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया गया.

यह अधिकारी मौजूद रहे: अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग अर्चना अग्रवाल के नेतृत्व में आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, योजना विभाग अजय चौहान, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग प्रभु एन सिंह, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम किंजल सिंह, परिवहन आयुक्त केपी सिंह, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, रामसिंह वर्मा, अपर प्रबंध निदेशक, परिवहन निगम, अजय जौहरी वित्त नियंत्रक यूपीएसआरटीसी कार्यक्रम में मौजूद रहे.

