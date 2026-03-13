ETV Bharat / state

पीएमश्री स्कूलों को 'मॉडल शाला' के रूप में विकसित करें, बालोद कलेक्टर की शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी

गुरुवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने जिले की सभी 13 पीएमश्री शालाओं की मौजूदा स्थिति की गहन समीक्षा की. इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुनील चंद्रवंशी सहित जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.

बालोद: जिला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पीएमश्री (PM SHRI) स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

बालोद में पीएमश्री स्कूलों की निगरानी के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. कलेक्टर के साथ-साथ जिला पंचायत सीईओ, सभी अपर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर्स को इन स्कूलों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी नोडल अधिकारी नियमित रूप से स्कूलों का दौरा करें और जमीनी स्तर पर पढ़ाई की गुणवत्ता और अधोसंरचना की सतत मॉनिटरिंग करें.

बालोद कलेक्टर की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)

इन सुविधाओं पर रहेगा विशेष जोर

बैठक के दौरान कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने स्कूलों में निम्नलिखित व्यवस्थाओं को अनिवार्य रूप से दुरुस्त करने के निर्देश दिए

अधोसंरचना: स्कूलों में अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता या मरम्मत के कार्यों के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजने को कहा गया है. बुनियादी सुविधाएं: शुद्ध पेयजल, क्रियाशील शौचालय, हैंडवॉश की सुविधा और खेल मैदानों की स्थिति की समीक्षा की गई. शिक्षा का स्तर: शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM), फर्नीचर की उपलब्धता और उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए. अनुशासन और पहचान: शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से पहचान पत्र (ID Card) सुनिश्चित करने को कहा गया है.

पर्यावरण और खेल पर भी फोकस

कलेक्टर ने केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शाला परिसर में पौधरोपण और खेल मैदानों की उपलब्धता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि पीएमश्री योजना शासन की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अनुकूल और आधुनिक परिवेश में शिक्षा देना है.

बैठक में अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक, अजय किशोर लकरा, संयुक्त कलेक्टर मधुहर्ष, समस्त राजस्व अनुविभागीय अधिकारी (SDM), जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) उपस्थित रहे.