हाईकोर्ट ने कहा- संगठित अपराधों पर लगाम लगाएं और जवाबदेही तय करने का तंत्र विकसित करें, गृह सचिव से मांगा हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक अभियोजन को पिछले दस वर्षों का डेटा पेश करने का आदेश दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

November 29, 2025

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सूबे में संगठित अपराधों पर लगाम कसने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि बड़े माफियाओं के मामलों में वर्षों तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती और पुलिस की जवाबदेही तय नहीं होती, होती भी है तो इंस्पेक्टर रैंक के नीचे के अधिकारियों की होती है.

जमानत की शर्तों का उल्लघंन: जमानत की शर्तों का उल्लघंन किया जाता है, आये दिन अभियुक्त मुकदमे की सुनवाई टलवा लेते हैं और जेडी या डीजीसी प्रभावी पक्ष नहीं रखते, जमानत निरस्त करने की कार्रवाई नहीं की जाती. इसे रेग्युलेट करने की आवश्यकता है. कोर्ट ने कहा कि कानून में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है. इसके बावजूद अपराधों की सेलेक्टिव विवेचना की जाती है. सरकार को सिस्टम तैयार कर जवाबदेही तय करनी चाहिए.

जिलों और कमिश्नरेट से इकट्ठा किया गया डेटा: यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने राजेंद्र त्यागी व दो अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने गृह सचिव स्तर के अधिकारी से हलफनामे पर पूछा है कि जिलों या कमिश्नरेट से इकट्ठा किया गया डेटा, जिसके आधार पर विभाग इस नतीजे पर पहुंचा है कि गैंगस्टर एक्ट के मामलों में काम करने वाला कमिश्नरेट सिस्टम, नियम 5(3)(ए) के तहत जरूरी संयुक्त बैठक से डीएम को बाहर रखना सही है या नहीं.

हाईकोर्ट ने मांगी विस्तृत जानकारी: यह राज्य व नागरिकों के हित में है, और उद्देश्य पूरा करता है या नहीं. जिन जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, उन जिलों की तुलना में जहां कमिश्नरेट प्रणाली नहीं अपनाई गई है, वहां का डेटा तुलनात्मक अध्ययन का विवरण है और पुलिस अधिकारियों को दिए गए किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है, साथ ही राज्य सरकार के किसी भी अध्ययन का विवरण जो यह दर्शाता है कि गृह विभाग इच्छित उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहा है या नहीं.

सिस्टम में सुधार की आवश्यकता: कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (अभियोजन) को पिछले दस वर्षों के उत्तर प्रदेश गैंगस्टर व असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामलों के संबंध में व्यापक जिलावार डाटा पेश करने का भी निर्देश दिया है. साथ ही पंजीकृत मामलों की संख्या, दाखिल की गई चार्जशीट की संख्या, सज़ा पाने वालों की संख्या और चार्जशीट वाले आरोपियों के बरी होने की संख्या का हलफनामा मांगा है. रिपोर्ट में यह भी बताने को कहा गया है कि गृह विभाग ने पुलिस का काम बेहतर बनाने के लिए सिस्टम में सुधार और पॉलिसी से जुड़े क्या फैसले लिए हैं.

पुलिस की शक्तियों का गलत इस्तेमाल: ऐसा कुछ जहां पुलिस की शक्तियों का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल, खासकर गैंगचार्ट को बिना सोचे-समझे मंज़ूरी देने और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करने के मामले में सामने आया है. कोर्ट के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह ने हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी कि जिन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट लागू किया गया है, वहां गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस कमिश्नर व डिप्टी पुलिस कमिश्नर की संयुक्त बैठक होगी. जिला अपराध प्रशासन के मुखिया डीएम को इस बैठक से अलग किया गया है.

दस लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है. ऐसा करने का राज्य सरकार को अधिकार है. आर्थिक अपराधों, संगठित अपराधों, रियल इस्टेट व साइबर अपराधों पर कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नरेट को मजिस्ट्रेट का अधिकार दिया गया है.

