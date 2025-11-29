ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- संगठित अपराधों पर लगाम लगाएं और जवाबदेही तय करने का तंत्र विकसित करें, गृह सचिव से मांगा हलफनामा

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सूबे में संगठित अपराधों पर लगाम कसने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि बड़े माफियाओं के मामलों में वर्षों तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती और पुलिस की जवाबदेही तय नहीं होती, होती भी है तो इंस्पेक्टर रैंक के नीचे के अधिकारियों की होती है.

जमानत की शर्तों का उल्लघंन: जमानत की शर्तों का उल्लघंन किया जाता है, आये दिन अभियुक्त मुकदमे की सुनवाई टलवा लेते हैं और जेडी या डीजीसी प्रभावी पक्ष नहीं रखते, जमानत निरस्त करने की कार्रवाई नहीं की जाती. इसे रेग्युलेट करने की आवश्यकता है. कोर्ट ने कहा कि कानून में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है. इसके बावजूद अपराधों की सेलेक्टिव विवेचना की जाती है. सरकार को सिस्टम तैयार कर जवाबदेही तय करनी चाहिए.

जिलों और कमिश्नरेट से इकट्ठा किया गया डेटा: यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने राजेंद्र त्यागी व दो अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने गृह सचिव स्तर के अधिकारी से हलफनामे पर पूछा है कि जिलों या कमिश्नरेट से इकट्ठा किया गया डेटा, जिसके आधार पर विभाग इस नतीजे पर पहुंचा है कि गैंगस्टर एक्ट के मामलों में काम करने वाला कमिश्नरेट सिस्टम, नियम 5(3)(ए) के तहत जरूरी संयुक्त बैठक से डीएम को बाहर रखना सही है या नहीं.

हाईकोर्ट ने मांगी विस्तृत जानकारी: यह राज्य व नागरिकों के हित में है, और उद्देश्य पूरा करता है या नहीं. जिन जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, उन जिलों की तुलना में जहां कमिश्नरेट प्रणाली नहीं अपनाई गई है, वहां का डेटा तुलनात्मक अध्ययन का विवरण है और पुलिस अधिकारियों को दिए गए किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है, साथ ही राज्य सरकार के किसी भी अध्ययन का विवरण जो यह दर्शाता है कि गृह विभाग इच्छित उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहा है या नहीं.