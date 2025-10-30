एक कॉल पर देवदूत बनकर पहुंचती है वानर सेना; कोविड में हुई शुरुआत, मदद का सिलसिला जारी
इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने वाले अजीत सिंह बताते हैं, कि उनके सोशल मीडिया पेज पर 70 हजार से ज्यादा सदस्य हैं.
लखनऊ: 'देवदूत वानर सेना' नाम सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन यह संगठन वाकई वानरों की तरह जरूरतमंद लोगों को तब तक घेरे रहता है, जब तक उन्हें राहत नहीं मिल जाती. कोरोना काल से जरूरतमंदों की मदद का सिलसिला अब यूपी ही नहीं देश-विदेश तक पहुंच चुका है.
इस संगठनों में हजारों युवा, प्रोफेशनल्स, सरकारी अधिकारी और नेता जुड़े हैं. समर्पण इतना की बस एक फोन कॉल या सोशल मीडिया पोस्ट पर हजारों हाथ मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं. ETV भारत ने 'देवदूत वानर सेना' के पदाधिकारियों से खास बातचीत की. उनसे जाना कि कैसे यह कारवां शुरु हुआ?
इस अनोखे कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने वाले अजीत सिंह बताते हैं, कि उनके सोशल मीडिया पेज पर 70 हजार से ज्यादा सदस्य हैं. स्कूलों में एडमिशन कराना हो, किसी को नौकरी दिलानी हो, किसी का इलाज कराना हो या फिर आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर मदद करना हो? यह सब काम देवदूत वानर सेना के देवदूत बखूबी कर रहे हैं. इस संगठन में सरकारी विभागों के सीनियर अधिकारी, नेता सभी शामिल हैं. देवदूत वानर सेना ने हजारों लोगों की मदद की है.
कैसे हुई शुरुआत: देवदूत वानर सेना के महामंत्री अजीत प्रताप सिंह बताते हैं, कि कोरोना काल में जब कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं था. लोग अपनों से दूर भाग रहे थे. चारों तरफ निराशा का भाव था. तब हमारे मन में आया कि जीव जंतुओं में वानर अपने साथी को संकट में छोड़कर कभी नहीं भागते हैं. कितना भी बड़ा संकट आए, वानर अपने साथी को घेरकर खड़े रहते हैं. चिल्लाते हैं और मदद करते हैं. एक बंदर चिल्लाता है तो 10 और आकर घेर लेते हैं.
हमने सोचा कि हमारा विकास भी बंदरों से हुआ है, यह धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से भी माना जाता है. हमने वानर की तरह जुट जाने के संकल्प से मदद की शुरुआत की और वानर सेना अस्तित्व में आया. बाद में लोगों के आग्रह पर इसका नाम देवदूत वानर सेना हो गया.
कोरोना में की खूब मदद: महामंत्री अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि पहले तो कुछ लोग ही सामने आए. लेकिन यह कारवां लगातार बढ़ता चला गया. हमने सोशल मीडिया पर यह मुहिम शुरू की. हमें लगा कि इतनी बड़ी आपदा है. अकेले सरकार के वश की बात नहीं है, क्योंकि छोटी-छोटी चीजें लोगों को नहीं मिल रही थी.
पैसा तो था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि कौन चीज कहां मिलेगी. दवाई कहां मिलेगी, ऑक्सीजन कहां मिलेगा. हॉस्पिटल में जगह कैसे मिलेगी? हमने अपने लोगों से कहा कि फोन नंबर पर सारी जानकारी पता करके बताते रहिए.
अजीत ने बताया कि हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है. मदद की भावना पहले से हमारे अंदर थी. हमें भरोसा था, जब हम आगे बढ़ेंगे तो लोग मदद करने के लिए आगे आएंगे. एक दिन में दो-तीन हजार लोग जुटने लगे और अपना फोन नंबर देने लगे, कि हम अभियान में शामिल होंगे.
तब हमारा सोशल मीडिया पेज यूपी ही नहीं पूरे देश में फेमस हो गया. हम लोग वानर सेना ग्रुप पर लिख देते थे, कि ऑक्सीजन की मदद चाहिए या हॉस्पिटल में भर्ती कराना है. नंबर दे देते थे, तो लोग मदद के लिए आगे आ जाते थे. हम लोगों ने कई हजार लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया. ऑक्सीजन दिलाई, प्लाज्मा दिलाया. इस तरह से अभियान आगे बढ़ता ही चला जा रहा है.
हम पैसा और खून मांगते हैं: अजीत कहते हैं, कि हम लोग सबसे पैसा या खून मांगते ही रहते हैं. हम लोगों के साथ वानर सेना में जो भी आता है, तो हम कहते हैं, कि पैसा देंगे या खून देंगे? नौजवान लड़कों से हम कहते हैं, कि आप पैसा मत दीजिए, आप खून दीजिए. नेता और अधिकारी आते हैं, तो उनसे हम पैसे की ही मांग करते हैं. ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके.
जो हम लोगों में जुड़े हैं, वह कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं. यहां पर नेतागिरी नहीं चलती. देवदूत वानर सेना के साथ जुड़े नेताओं की बात की जाए तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, सपा सरकार में मंत्री रहे पवन पांडेय समेत तमाम नेता जुड़े हैं. सभी मदद के लिए आगे आते हैं.
लोगों को मदद का भरोसा: देवदूत वानर सेना के संरक्षक संजय सिंह बताते हैं, कि हम इलाहाबाद छात्रावास में एक साथ रहे हैं. मदद की भावना हमारे अंदर पहले से थी. कोरोना के समय मैं आरटीओ कानपुर में पोस्टेड था. वह ऐसी आपदा थी, जिसमें आदमी के विवेक और चेतना पर परिस्थितियां हावी हो चुकी थीं.
लोग इतने संज्ञा शून्य हो चुके थे, कि क्या करना है? कैसे करना है? समझ ही नहीं पा रहे थे. लोग अपनों से भी दूर भाग रहे थे. ऐसे समय हमने लोगों को यह एहसास दिलाने के लिए मुहिम चलाई कि आप अकेले नहीं हैं. यह बहुत बड़ा संबल बनकर सामने आया.
इसकी शुरुआत महामंत्री अजीत प्रताप सिंह ने की. हम लोग बड़े भाई के रोल में हैं. हम यह मानते हैं कि छोटी-छोटी चीजों से सब कुछ संभव है. यहां पर मदद की जाती है. बड़ी धनराशि और छोटी धनराशि से कोई मतलब नहीं होता.
बस अनुमानित खर्च की राशि डाली जाती है, फिर जिसे जितनी मदद करनी हो वह स्वेच्छा से कर सकता है. 10 रुपए की मदद हो या 100 रुपए की मदद करें या फिर चाहे जितनी मदद करें, कोई सवाल नहीं करता है.
संजय सिंह ने बताया कि जैसे बड़े लोगों के सीएसआर फंड होते हैं. छोटे आदमी के मन में भी रहता है, कि हमारी तरफ से कुछ दान हो जाए. हमारे सनातन संस्कृति का यह पार्ट है. आज भी कोई पूजा-पाठ होती है, तो लोग सोचते हैं, कि हमारे हाथ से दक्षिणा के रूप में कुछ दान जरूर दिया जाए.
शुरुआत में इसका नाम सिर्फ वानर सेना रखा गया, लेकिन लोग जैसे-जैसे मदद करते गए तो देवदूत बाद में जुड़ गया. मदद करने में आत्मिक संतुष्टि की अनुभूति होती है. धन से ही नहीं तन-मन से भी मदद करते हैं.
देवदूत वानर सेना के संरक्षक संजय सिंह बताते हैं, कि हमारी टीम में ऐसे लोग भी हैं, जो एक आह्वान पर मौके पर खड़े होते हैं. किसी की हॉस्पिटल में मदद करनी हो. किसी घर में शादी है, तो देवदूत बाजार से सामान तक खरीदकर पहुंचाते हैं. आप समझिए यह एक तरह का नया प्रयोग हो गया है.
मन में मदद का भाव लेकर जुड़े: देवदूत वानर सेना के संरक्षक मंडल में शामिल अतुल कृष्ण सिंह बताते हैं, कि हम लोग जब पढ़ते थे, तो महान लोगों का व्यक्तित्व पढ़ते थे. प्राइमरी स्कूलों में चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता था. ऐसे ही हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे तो वहां भी यही भाव था, कि मदद करनी चाहिए. उस समय एक ट्रेन एक्सिडेंट हुआ था. रेडियो पर खबर मिलते ही सैकड़ों छात्र ब्लड देने अस्पताल पहुंच गए थे.
तब हमें समझ आया कि वाकई मदद हमेशा करनी चाहिए. नौकरी में आने के बाद कुछ ठहराव जरूर हुआ. लेकिन कोविड में हमारे अंदर वहीं मदद करने की चाहत जागी, पर कदम नहीं बढ़ रहे थे. सोशल मीडिया पर देवदूत वानर सेना की शुरुआत हुई तो हम सब इससे जुड़े.
तब हम नगर निगम में पोस्टेड थे. हमारी ड्यूटी बाहर रहती थी, तो जहां ब्लड की जरूरत पड़ी, वहां मदद पहुंचाई. समय के साथ वह काम हुआ. पॉजिटिव सोच के लोग बाहर निकले. इससे बहुत बड़ा मैसेज गया. देवदूत वानर सेना की सभी से यह अपील है, कि लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे आएं.
