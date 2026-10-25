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स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी, 15 दिन से प्रधान के घर बिजली आपूर्ति नहीं हुई बहाल

घुमारवीं में स्मार्ट मीटर विरोध विवाद के खिलाफ कमेटी गठित ( ETV Bharat )

घुमारवीं: स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के विरोध में कपाहड़ा पंचायत से शुरू हुआ विवाद अब प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप लेने की तैयारी में है. रविवार को घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की बैठक में देवभूमि बिजली मीटर रक्षक दल का गठन किया गया. कमेटी ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया और बिजली कनेक्शन काटने के मामलों को लेकर प्रदेशभर में उपभोक्ताओं को एकजुट करने का फैसला लिया है. इसके तहत कमेटी के सदस्य गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और प्रभावित उपभोक्ताओं की समस्याओं को एक मंच पर लाकर प्रदेश सरकार व बिजली बोर्ड के सामने उठाएंगे.

गांव-गांव जाकर जुटाएंगे प्रभावितों की जानकारी