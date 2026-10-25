स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी, 15 दिन से प्रधान के घर बिजली आपूर्ति नहीं हुई बहाल
घुमारवीं में देवभूमि बिजली मीटर रक्षक दल गठित, पंचायत प्रधान के घर मीटर उखाड़ने और बिजली कनेक्शन काटने से शुरू हुआ था विवाद.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 6:29 PM IST
घुमारवीं: स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के विरोध में कपाहड़ा पंचायत से शुरू हुआ विवाद अब प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप लेने की तैयारी में है. रविवार को घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की बैठक में देवभूमि बिजली मीटर रक्षक दल का गठन किया गया. कमेटी ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया और बिजली कनेक्शन काटने के मामलों को लेकर प्रदेशभर में उपभोक्ताओं को एकजुट करने का फैसला लिया है. इसके तहत कमेटी के सदस्य गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और प्रभावित उपभोक्ताओं की समस्याओं को एक मंच पर लाकर प्रदेश सरकार व बिजली बोर्ड के सामने उठाएंगे.
गांव-गांव जाकर जुटाएंगे प्रभावितों की जानकारी
देवभूमि बिजली मीटर रक्षक दल के अध्यक्ष एवं कपाहड़ा पंचायत के प्रधान विनय शर्मा ने कहा कि प्रदेशभर में ऐसे उपभोक्ताओं की जानकारी जुटाई जाएगी, जिनके बिजली मीटर उनकी इच्छा के विरुद्ध बदले गए हैं या जिनके बिजली कनेक्शन काटे गए हैं. इसके लिए कमेटी के सदस्य विभिन्न पंचायतों और गांवों में जाकर लोगों से संपर्क करेंगे. उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया, बिजली बिलों से जुड़ी उनकी आशंकाओं और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ डालने की तैयारी की जा रही है. कमेटी इस मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाएगी और प्रभावित परिवारों को साथ लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाएगी.
"यह लड़ाई केवल कपाहड़ा पंचायत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रदेशभर के बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को उठाया जाएगा. पंचायत प्रतिनिधियों और प्रभावित परिवारों को साथ लेकर सरकार और बिजली बोर्ड के सामने लोगों की मांगे रखी जाएंगी." - विनय शर्मा, अध्यक्ष, देवभूमि बिजली मीटर रक्षक दल एवं प्रधान, कपाहड़ा पंचायत
15 दिन से बिजली आपूर्ति बहाल होने का इंतजार
विनय शर्मा ने अपने परिवार की परेशानी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उपमंडलीय अधिकारी की ओर से बिजली कनेक्शन बहाल करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद उनके घर की बिजली आपूर्ति अब तक बहाल नहीं हुई है. उनका परिवार पिछले 15 दिनों से बिजली के बिना रहने को मजबूर है. घर का काम चलाने के लिए उन्हें किराये पर जनरेटर लेना पड़ा है. उन्होंने बताया कि उनके बेटे का ऑपरेशन हुआ है और उनकी मां भी बीमार हैं. ऐसी परिस्थितियों में बिजली न होने के कारण परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि वह इस मामले को लेकर अधीक्षण अभियंता, विद्युत मंडल बिलासपुर से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है.
"विद्युत विभाग पुराने मीटर से बिजली आपूर्ति बहाल करने के बजाय स्मार्ट मीटर लगाने की शर्त पर अड़ा हुआ है. जब तक उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक इस मुद्दे को उठाया जाता रहेगा." - विनय शर्मा, अध्यक्ष, देवभूमि बिजली मीटर रक्षक दल एवं प्रधान, कपाहड़ा पंचायत
कमेटी के सदस्य
बैठक में कपाहड़ा पंचायत प्रधान विनय शर्मा को कमेटी का अध्यक्ष, रेखा शर्मा को उपाध्यक्ष, देशराज शर्मा को सचिव और राजेश्वर सिंह को संयोजक नियुक्त किया गया. इसके अलावा कुलदीप, मूलराज, धर्मेंद्र, सुरम सिंह, सुषमा, अंजना और राजकुमार को सदस्य बनाया गया. बैठक में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध और बिजली कनेक्शन काटे जाने से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई. कमेटी ने इस मुद्दे पर आगामी संघर्ष की रणनीति तैयार करने पर भी विचार-विमर्श किया.
बिजली बोर्ड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन
गौरतलब है कि इससे पहले कपाहड़ा पंचायत प्रधान विनय शर्मा के बिजली कनेक्शन काटे जाने के मामले को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने घुमारवीं स्थित विद्युत बोर्ड कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया था. अब देवभूमि बिजली मीटर रक्षक दल के गठन के बाद इस मामले को प्रदेश स्तर पर उठाने की तैयारी की जा रही है. कमेटी का कहना है कि गांव-गांव जाकर प्रभावित उपभोक्ताओं को एकजुट किया जाएगा, ताकि उनकी समस्याओं और मांगों को सामूहिक रूप से सरकार और विद्युत बोर्ड के सामने रखा जा सके.
क्या है पूरा मामला ?
जिला बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल की कपाहड़ा पंचायत में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के विरोध पर पंचायत प्रधान विनय कुमार शर्मा के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया. एसडीएम घुमारवीं की ओर से नियमानुसार बिजली कनेक्शन बहाल करने की बात कहे जाने के बावजूद अभी तक कनेक्शन बहाल नहीं हो पाया है. पंचायत प्रधान विनय कुमार शर्मा का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करने के कारण उनके परिवार के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है. ग्राम सभा की बैठक में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था. इसके बावजूद अन्य उपभोक्ताओं को नोटिस देने के बजाय उनके परिवार को नोटिस दिया गया और उनके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया. प्रधान ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए पुराने मीटर से बिजली कनेक्शन बहाल करने और मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है.