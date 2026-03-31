ETV Bharat / state

राजस्थान की संस्कृति से सजी 'राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन' रवाना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना ने छुआ लक्ष्य

वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत मंगलवार को देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने एसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. देवस्थान विभाग की ओर से संचालित इस विशेष ट्रेन में जयपुर, सवाई माधोपुर और कोटा सहित विभिन्न जिलों से आए 990 श्रद्धालु रामेश्वरम और मदुरई की तीर्थ यात्रा पर निकले. इस अवसर पर स्टेशन पर श्रद्धालुओं और उनके परिजनों में खासा उत्साह देखने को मिला.

जयपुर: राजधानी के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से मंगलवार को वरिष्ठ नागरिकों को लेकर राजस्थान की संस्कृति से सजी 'राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन' रवाना हुई. वर्षों से तीर्थयात्रा का सपना संजोए 990 वरिष्ठजन श्रद्धालु रामेश्वरम और मदुरई की ओर रवाना हुए. खास बात यह रही कि यह सफर सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति, स्वाद, सेवा और सम्मान के साथ बुजुर्गों के लिए एक सुकूनभरा और गरिमामय अनुभव बना.

योजना का लक्ष्य और उपलब्धि: राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत वर्षभर में 56 हजार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया था. इसमें 50 हजार यात्रियों को रेलवे के माध्यम से और 6 हजार को हवाई मार्ग से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक ले जाने की योजना बनाई गई थी. मार्च महीने के अंतिम दिन तक यह लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया. मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि 49,775 यात्रियों की यात्रा रेल के जरिए और 6 हजार की हवाई यात्रा के माध्यम से पूरी कराई गई है.

अब एसी ट्रेन से आरामदायक सफर: उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार की ओर से योजना में बड़ा बदलाव किया जा रहा है. वरिष्ठजनों को सामान्य ट्रेन के बजाय एसी ट्रेन में यात्रा कराई जा रही है. सरकार का उद्देश्य बुजुर्गों को अधिक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव देना है. उम्रदराज यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए यात्रा को पूरी तरह सुविधाजनक बनाया गया है.

कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोग (ETV Bharat Jaipur)

यह भी पढ़ें: 13 दिनों का विशेष मौका: भारत गौरव पर्यटक ट्रेन से करिए दक्षिण भारत की यात्रा

ट्रेन में झलकी राजस्थान की संस्कृति: 'राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन' को खासतौर पर राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप सजाया गया है. पूरी ट्रेन को केसरिया थीम में तैयार किया गया है, जो राजस्थान की स्वर्णिम पहचान को दर्शाती है. एक कोच को विशेष रूप से राजस्थान के सैन्य योगदान को समर्पित किया गया है, जिसमें जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम, तनोट बॉर्डर और महाजन फायरिंग रेंज से जुड़े चित्रों का प्रदर्शन किया गया है. इसके साथ ही राजस्थान के मंदिर और सांस्कृतिक विरासत भी इस ट्रेन में देखी जा सकती हैं. वहीं, यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पेंट्री कार के जरिए पारंपरिक राजस्थानी भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है. इसमें कैर-सांगरी, बाजरे की रोटी, राबड़ी, लस्सी और कुल्फी जैसे व्यंजन शामिल हैं. इससे यात्रियों को न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक और स्वादिष्ट अनुभव भी मिल रहा है.

हर पड़ाव पर संस्कृति का अनुभव: मंत्री ने बताया कि यह ट्रेन जहां-जहां से गुजरती है, वहां रेलवे स्टेशनों पर भी राजस्थान की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है. इससे यह यात्रा एक साधारण तीर्थ यात्रा न होकर एक सांस्कृतिक यात्रा बन गई है, जिसमें प्रदेश की परंपरा और पहचान को भी प्रदर्शित किया जा रहा है. वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में चिकित्सा टीम की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा 15 से अधिक स्टाफ सदस्य पूरे सफर में यात्रियों की सेवा में तैनात रहते हैं. खाने-पीने, ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं की पूरी जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाई जा रही है, जिससे यात्रियों को किसी तरह की चिंता नहीं रहती. यात्रा पर निकले वरिष्ठ नागरिकों ने इस योजना को बेहद लाभकारी बताया. उनका कहना है कि इस उम्र में अकेले यात्रा करना मुश्किल होता है, लेकिन इस योजना में समूह के साथ यात्रा करने का अवसर मिलता है. सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं संभालने से उन्हें केवल यात्रा और दर्शन पर ध्यान देने का अवसर मिल रहा है, जिससे उन्हें मानसिक सुकून और खुशी मिल रही है.