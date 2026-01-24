लखनऊ: देवर ने भाभी का आपत्तिजनक वीडियो बनाया, फिर ब्लैकमेल कर ले लिए 15 लाख के गहने, केस दर्ज
कलयुगी देवर, भाभी के 15 लाख के गहने हड़पने के बाद अब फांसी लगाकर मारने की धमकी दे रहा है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 5:15 PM IST
लखनऊ: राजधानी के गुडंबा थाना क्षेत्र में एक महिला ने देवर के खिलाफ ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज कराया है. महिला का आरोप है कि युवक ने नहाते समय उसका वीडियो बना लिया. फिर ब्लैकमेल कर 15 लाख रुपए की ज्वैलरी ले ली. गुडंबा पुलिस इस हाई-प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग मामले की तफ्तीश में जुट गई है.
जानकीपुरम निवासी पीड़िता के अनुसार आरोपी अजीत कुमार गौतम ने पहले चोरी-छिपे उसका नहाते हुए न्यूड वीडियो बनाया. फिर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर, उसके पति को भेज दिया. जब पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ तो अजीत विवाद सुलझाने के नाम पर 15 लाख के गहने ले लिए, पीड़िता ने जब अपना जेवर वापस मांगा, तो आरोपी अब आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है.
पीड़िता ने बताया कि दबाव बढ़ने पर आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से 3 दिन में ज्वैलरी लौटाने का लिखित समझौता भी किया था. और अपनी मोटरसाइकिल बदले में देने की बात कही थी. लेकिन समय बीत जाने के बाद भी उसने न तो गहने लौटाए और न ही बाइक दी. उल्टा अब वह पीड़ित महिला को फांसी लगाकर मारने की धमकी दे रहा है. जिससे परेशान होकर पीड़िता ने गुडंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभतेश कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. डिजिटल साक्ष्यों और लिखित समझौते की जांच की जा रही है. आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.